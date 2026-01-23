µÈ²¬Î¤ÈÁ¡Ö¥á¥¬¥Í¤Ç»äÉþ¡×¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È»Ñ¤Ë½¸¤Þ¤ë´¿´î¡Ä¿Æ¸ò¤¢¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¡ÖÆó¿ÍÎ¹¡×ËþµÊ
¡ÔÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¤È¡¢»ä¤Î¸Î¶¿¡¦Ã¸Ï©Åç¤ò¤á¤°¤ëÃÆ´ÝÆó¿ÍÎ¹¡Õ
¡¡1·î22Æü¡¢¤³¤¦Instagram¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÀ¶Àî¤¢¤µ¤ß¡£¡ÖÎ¤ÈÁ¤Á¤ã¤ó¡×¤È¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎµÈ²¬Î¤ÈÁ¤Î¤³¤È¤À¡£
¡ÖÀ¶Àî¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÔË»¤·¤¤ËèÆü¤Î¤¹¤´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢¤º¤Ã¤ÈÌóÂ«¤·¤Æ¤¤¤¿¾ì½ê¤Ø¡£¡Õ¡ÔÆó¿Í¤Ç¾Ð¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Ìþ¤µ¤ì¤Æ¤¿¡Õ¤Ê¤É¤È¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£À¶Àî¤µ¤ó¤Ï¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¡Ø¤ê¤Û¤Ý¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢2¿Í¤ÎÃç¤Î¤è¤µ¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿Ê£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢2¿Í¤ÇÈþ½Ñ´Û¤ä³¤¡¢¤ª²Û»Ò¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£Ã¸Ï©Åç¤ò2¿Í¤Ç´®Ç½¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤ÏµÈ²¬¤µ¤ó¤Î¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÊÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÔÈþ¤·¤¤¡Á¡Õ¡Ô¤«¤ï¤¤¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡µÈ²¬¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤ÎNHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¤Ø¤Î½Ð±é¤¬Í½¹ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢»£±Æ´ü´Ö¤ÏÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¤Ï¤º¤Ç¡¢Â¿Ë»¤ÊËèÆü¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÎ¹¤ò·è¹Ô¤·¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡°ìÊý¤ÎÀ¶Àî¤Ï¡¢¹¹ð¤ä¡¢¥¢¡¼¥È¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÆ°¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡£Instagram¤Ç¤Ï9Ëü¿Í°Ê¾å¤Î¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤òÊú¤¨¤ë¿Íµ¤¤Ö¤ê¤À¡£
¡Ö»¨»ï¡Ørelax¡Ù¡Ê¥Þ¥¬¥¸¥ó¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤Ç¡¢½Ü¤Î½÷Í¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤Î¼Ì¿¿¤ò»È¤Ã¤¿¥¢¡¼¥È´ë²è¡ØÈþ½÷ºÎ½¸¡Ù¤òÏ¢ºÜ¤·¤ÆÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Æ±»ï¤ÎµÙ´©¤Ç¡¢ÇÞÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä´ë²è¤Ï¤Ä¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï°½À¥¤Ï¤ë¤«¤µ¤ó¤äÄ¹ß·¤Þ¤µ¤ß¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÍÌ¾¿Í¤¬ ¡ÈºÎ½¸¡É ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÈ²¬¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î´ë²è¤Ë2017Ç¯²Æ¤Ë»²²Ã¡£¤½¤Î¸å¤âµÈ²¬¤µ¤ó¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤ËÀ¶Àî¤µ¤ó¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¿Æ¸ò¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£2020Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÎ¤ÈÁºÎ¼è byAsami Kiyokawa¡Ù¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤âÀ¶Àî¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡µ¤¤Î¤¢¤¦Í§¿Í¤ÈÎ¹¹Ô¤·¤Æ±Ñµ¤¤òÍÜ¤Ã¤¿µÈ²¬¡£2026Ç¯¤âÀä¹¥Ä´¤Î¤è¤¦¤À¡£