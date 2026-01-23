¡Ö¡È¥¬¥Á¡É¤ÎÊý¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×ÂçÁêËÐ´ÑÀï¤ÎÃøÌ¾¿Í¡¢¹¥´¶ÅÙ¡ÈÇú¾å¤¬¤ê¡ÉÃæ¤Î¤Ê¤¼¡© ÁêËÐ°¦¡È¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Ê±þ±ç¥¹¥¿¥¤¥ë¤ËÈ¿¶Á
¡ãÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡ä¡þ½½ÆóÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÅìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û
¡Ú±ÇÁü¡ÛÁêËÐ°¦¤¬¡È¥À¥ÀÏ³¤ì¡É¤Ê´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë
¡¡ÂçÁêËÐÃæ·Ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢µÒÀÊ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤àÃøÌ¾¿Í¤Î»Ñ¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î³Ú¤·¤ß¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢¤¢¤ëÃøÌ¾¿Í¤Î´ÑÀï¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¡ÖÁêËÐ°¦¤¬ËÜÊª¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢¹¥´¶ÅÙ¤¬¡ÈÇú¾å¤¬¤ê¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤¤ÎÆâ³¤¿ò¡£2019Ç¯¤Î¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¼ÂÎÏÇÉ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢·ÝÇ½³¦¶þ»Ø¤Î¹¥³Ñ²È¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯!¡×¤Ç¤Ï¡ÖÁêËÐÂç¹¥¤·Ý¿Í¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤½¤ÎÁêËÐ°¦¤ÏÀÞ¤ê»æÉÕ¤¤À¡£
¡¡Æâ³¤¤¬Ãæ·Ñ¤Ë±Ç¤ê¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢½½Î¾½½»ÍËçÌÜ¡¦°ì°Õ¡ÊÌÚÀ¥¡Ë¤È½½Î¾È¬ËçÌÜ¡¦ËÌ¤Î¼ã¡ÊÈ¬³Ñ¡Ë¤Î°ìÈÖ¡£¼èÁÈ¤Ï°ì°Õ¤¬Á¯¤ä¤«¤ÊÆÍ¤Íî¤È¤·¤Ç7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢ÇÔ¤ì¤¿ËÌ¤Î¼ã¤¬Éé¤±±Û¤·¤òµÊ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¶ÛÄ¥´¶¤Î¤¢¤ë°ìÀï¤À¤Ã¤¿¡£ÃøÌ¾¿Í¤ÏÅÚÉ¶¤Ë¶á¤¤¸þÀµÌÌ¤Ê¤É¤ÎÎ¯¤Þ¤êÀÊ¤Ç¸«¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢Æâ³¤¤Ï¥Þ¥¹¥¯¤Ë¥¥ã¥Ã¥×¤È¤¤¤¦»Ñ¤Ç¡¢2³¬¤Î°Ø»ÒÀÊ¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î°î¤ì½Ð¤ë¥ª¡¼¥é¤Þ¤Ç¤Ï±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢ABEMA¤ÎÃæ·Ñ¥«¥á¥é¤Ë°ì½ÖÈ´¤«¤ì¤ë¤È¡¢±Ô¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¹¤°¤µ¤ÞÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡Æâ³¤¤Ï¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢¶Ã¤¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£¾ì½ê¤â¸«Æ¨¤µ¤ó¤«¤Ã¤¿¤Ç¡ª Ëþ°÷¸æÎé¡ª ±½¤Ç¤ÏÂçÁêËÐ¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¡ª ÀÊ¤«¤é¤Î¼Ì¿¿¤ÏºÜ¤»¤Æ¤Ê¤¯¡¢Ë¹»Ò¤Ë¥Þ¥¹¥¯¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤Ê¤ó¤ÇËþ°÷¤ÎÃæ¤«¤é¸«¤Ä¤±¤ì¤ë¤Í¤ó¡ª 2³¬¤Î°Ø»ÒÀÊ¤Ç¼þ¤ê¤Ë¤âµ¤ÉÕ¤«¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡ª ½Õ¾ì½ê¤ÏÀäÂÐ¥Ð¥ì¤Ø¤ó¤«¤é¤Ê¡ª ¤Ç¤¤ë¤â¤ó¤Ê¤éÃµ¤·¤Æ¤ß¤í¡ª ¤Þ¤º¥Á¥±¥Ã¥ÈÅö¤Æ¤Ê¤¤ã¡ª¡×
¡¡¾·ÂÔÀÊ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¤é¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ°Ø»ÒÀÊ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë»ÑÀª¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤¢¤ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¤Ç¡¢Æþ¤êÂÔ¤Á¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿Æâ³¤¤Ë¥°¥Ã¥º¤òÅÏ¤½¤¦¤È¤·¤¿ºÝ¡¢¡Ö¸ò´¹¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤É¤Ê¤¿¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÃúÇ«¤Ë±þ¤¸¡¢¼«¿È¤Î»ý¤ÁÊª¤«¤éæÆ±î¤Î¥ß¥Ë¥¿¥ª¥ë¤òº¹¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤Î°ìÏ¢¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¥ß¥ë¥¯¥Ü¡¼¥¤Æâ³¤¤µ¤ó¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡È¥¬¥Á¡É¤ÎÊý¤Ç¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¡Ö¤´¼«Ê¬¤Ç¥Á¥±¥Ã¥ÈÁèÃ¥Àï¤Ë»²²Ã¤·¤Æ´ÑÀï¤·¤Æ¤ë¤ÎÎ®ÀÐ¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¿¤À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤Ë¡¢¹¥´¶ÅÙÇú¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊABEMA¡¿ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë