この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

塾講師のヒラ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【負け組確定】毎日10時間勉強しても全く伸びない受験生が100%やってる勉強法」と題した動画を公開。長時間勉強しても成果が出ない受験生の多くが、「勉強」そのものの捉え方を間違えていると警鐘を鳴らしている。



ヒラ氏は、勉強しても伸びない根本的な原因は、「勉強」の定義の違いにあると指摘する。そして、「勉強とは、マネすることである」と結論付けた。ここで言う「マネ」とは、学校や塾の先生、参考書の解説者といった「勉強のプロ」の思考プロセスをそっくり真似ることを指すという。テスト本番で求められるのは作業力ではなく思考力であり、プロの思考を自分の中にインストールできているかどうかが、成績が伸びる人と伸びない人の決定的な差を生むのだと説明した。



その上で、ヒラ氏は「プロの思考をマネする」ための具体的な4ステップを紹介した。ステップ1は「言語理解」。これは、授業や解説で使われる言葉の意味を正確に理解することである。何がテーマで、何がポイントで、なぜそうなるのか、どうやって解くのかを自分の言葉で説明できるレベルを目指すべきだと語った。ステップ2は「言語暗記」。理解した内容を、今度は言葉として一時的にでも暗記する段階だ。ステップ3は「自己練習」。暗記した知識が本当に使えるか、問題を解いたりテストしたりして確認する。最後のステップ4は「完全定着」。自己練習を何度も反復することで、学んだことが完全に自分のものになる状態を指す。ヒラ氏は「完全定着＝自己練習×反復回数」という公式を提示し、反復回数の重要性を強調した。



多くの受験生がただ漫然と机に向かいがちだが、「プロの思考をマネする」という目的意識を持つことで、学習の質は大きく変わるかもしれない。この新しい視点で日々の学習を見直してみてはいかがだろうか。