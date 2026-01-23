「自信がない人」と「自慢する人」の中身は同じ？ 人生を狂わす意外な共通点

今日は「あなたの人生がうまくいかない理由」というテーマでお話ししたいと思います。

少し大雑把なテーマに聞こえるかもしれませんが、人生がうまくいかないと悩む人のほとんどは、「自己愛不全」が原因ではないかと私は考えています。

これは医学的な定義や病気の話ではありません。しかし、自分自身への愛、すなわち「自己愛」が健全な状態でないと、自己肯定感の問題や、他人の顔色ばかり伺ってしまう「他人軸」の生き方など、あらゆる問題につながってきてしまうのです。

「健全な自己愛」とは何か？

では、自己愛不全の対極にある「健全な自己愛」とはどのような状態でしょうか。

それは、「自分が自分であることに何の疑問も抱いていない状態」のことです。もっと言えば、自分の存在や気持ちを、空気のように当たり前のものとして、そのまま受け入れられている状態こそが、健全な自己愛だと私は定義しています。

よくある誤解

アピールする人は「自己愛」が強い？

ここでよくある誤解についてお話しします。「自己愛が強い人」と聞いて、どんな人をイメージしますか？

実は、こういった行動をとる人は、逆に「自己愛不全」の状態にあると言えます。

本当に自己愛が健全な人は、自分が自分であることを「当たり前」だと感じているため、「私ってすごいでしょ」とわざわざ他人に証明する必要を感じません。意識すらしていないのが通常なのです。

「ありのままの自分の気持ち」を認められる？

一方で、過剰にアピールしてしまう人は、根底に「ありのままの自分を見せることへの不安」を抱えています。「今のままの自分ではダメだ」という恐れがあるからこそ、「私は自分自身が好きです」「自信があります」と必死に演出せざるを得ないのです。

つまり、「自分に自信がなくて影に隠れてしまう人」も、「キラキラと自分を飾り立ててアピールする人」も、中身は同じ「自己愛不全」なのです。どちらも「ありのままの自分の気持ち」を認めることに抵抗を感じており、それゆえに生きづらさを抱えています。

