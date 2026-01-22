メジャーリーグ3年目のシーズンを控えた「風の孫」李政厚（イ・ジョンフ、28、サンフランシスコ・ジャイアンツ）がロサンゼルス（LA）空港で拘禁されたと伝えられ、衝撃を与えている。

米サンフランシスコ地域メディアのサンフランシスコ・クロニクルは22日（以下、日本時間）、「李政厚のエージェント、スコット・ボーラス氏がSFジャイアンツの外野手・李政厚がロサンゼルス国際空港で拘禁されたと明らかにした」と報じた。ボーラス氏は「単純な書類作業」とし「解決を進めている」と話した。

サンフランシスコ・クロニクルは「李政厚は韓国から入国する週末に開かれるサンフランシスコファンフェストに参加する予定だった」とし「ナンシー・ペロシ・サンフランシスコ下院議員の報道官は『議員事務室でサンフランシスコ球団をはじめ議会パートナーおよび連邦協力機関と積極的に協力しながら状況を解決しようとしている』と説明した」と伝えた。

この記事を作成したスーザン・スラッサー記者は自身のSNSに「李政厚はいくつかの書類を欠いていたようだ」とコメントした。「何が不足したのかはよく分からないが、書類作業で問題があった。おそらく李政厚が文書の一つを忘れたようだ」というのがボーラス氏の話だ。

サンフランシスコ球団もこれを認知している。球団側は「現在、球団はこの状況を認知していて、これを解決するために努力している」と伝えた。

李政厚は21日に仁川（インチョン）国際空港から米国に向けて出国した。