『炎炎ノ消防隊 参ノ章』第拾伍話「出生」あらすじ＆先行場面カット公開！
MBS／TBS／CBC ”アニメイズム” 枠ほかにて参ノ章第2クールが放送開始となるTVアニメ『炎炎ノ消防隊』シリーズ。参ノ章第2クール第拾伍話のあらすじと先行場面カットが公開された。
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
このたび、1月23日（金）から放送開始となる第拾伍話「出生」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第拾伍話「出生」あらすじ＞
紅丸と火鉢の激戦が影響で ”アドラ” との距離が近づき、えぐれた海面に異形となった月……。一連の出来事を見ていたリヒトは ”ドッペルゲンガー” の正体や ”大災害” の目的について辿りつく。その頃、ショウは世界が滅びる前に家族のことを知ろうと奔走していた。
＞＞＞第拾伍話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課
『炎炎ノ消防隊』は何の変哲もない人が突如燃え出し、炎の怪物 ”焰ビト” となって、破壊の限りを尽くす ”人体発火現象” に人々が怯える世界が舞台。幼少期に巻き込まれた火事を理由に ”悪魔” と呼ばれる少年・森羅 日下部は ”ヒーロー” を目指し、炎の恐怖に立ち向かう特殊消防隊に入隊。仲間たちと共に ”焰ビト” との戦いや ”人体発火現象” や世界の大いなる秘密の解明に挑む灼熱のダークファンタジー。
＜第拾伍話「出生」あらすじ＞
紅丸と火鉢の激戦が影響で ”アドラ” との距離が近づき、えぐれた海面に異形となった月……。一連の出来事を見ていたリヒトは ”ドッペルゲンガー” の正体や ”大災害” の目的について辿りつく。その頃、ショウは世界が滅びる前に家族のことを知ろうと奔走していた。
＞＞＞第拾伍話先行場面カットをすべてチェック！（写真7点）
（C）大久保篤・講談社／特殊消防隊動画広報第参課