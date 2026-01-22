この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元テレビ局員が分析、松屋が91億円で「六厘舎」を買った本当の理由と飲食業界の構造問題

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

元テレビ局員の下矢一良氏が、自身のYouTubeチャンネルで「炎上必至？松屋の91億円買収が誤解されやすい理由と成功条件を教えます」と題した動画を公開。牛丼チェーン大手・松屋フーズによる人気つけ麺店「六厘舎」の運営会社買収について、その背景と飲食業界の現状を解説した。



動画で下矢氏は、松屋が六厘舎の運営会社「松富士」を91億円で買収した件に言及。松富士の営業利益が4億円であることに対し、この買収額は「かなり割高」だと指摘する。しかし、この一見割高に見える投資には、飲食業界が直面する厳しい経営環境を乗り越えるための緻密な戦略が隠されていると分析した。



下矢氏は、買収の最大の狙いを「相乗効果」にあると語る。具体的には、食材の共同仕入れや物流の共通化による「コスト削減」、そして牛丼（牛肉・米）事業に加えて麺類（小麦・豚肉）事業を柱に据えることでの「リスク分散」が可能になると説明。さらに、六厘舎がすでに多店舗展開に適した「セントラルキッチン」方式を確立している点も、松屋にとって大きな魅力だったと指摘した。



一方で、この買収には大きなリスクも伴う。下矢氏は、チェーン店化によって「味が落ちた」というブランドイメージの毀損が起こりやすい「落とし穴」があると警鐘を鳴らす。その上で、買収を成功させるには「六厘舎の味をしっかり守って、質は絶対落としませんという宣言」を明確に打ち出し、ファンの不安を払拭するPR戦略が不可欠だと提言した。今回の買収は、単なる事業拡大ではなく、コスト高騰に立ち向かう外食産業の生き残りをかけた一手と言えそうだ。



