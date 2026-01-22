ベリンジャーがヤンキース残留と米報道

米大リーグ・ヤンキースが、フリーエージェント（FA）となっていたコディ・ベリンジャー外野手と再契約で合意に達したと21日（日本時間22日）、米スポーツ専門局「ESPN」のジェフ・パッサン記者ら複数の米記者が伝えた。この日はドジャースが新加入のカイル・タッカーの入団会見を開催中だったが、その裏で電撃ニュースが飛び込み、ニューヨークのファンを喜ばせた。

日本時間の未明、パッサン記者は自身のXで「速報：外野手兼一塁手のコディ・ベリンジャーとヤンキースがFA契約で合意」と第一報を伝えた。別の投稿で「ヤンキースとベリンジャーの契約は5年1億6250万ドル（約257億2000万円）。2年目と3年目のオプトアウト権、2000万ドルのサインボーナス、完全なトレード拒否権付き」と詳細を報じている。

ベリンジャーは昨季ヤンキースで打率.272、29本塁打、98打点をマークし、契約のオプトアウト権を行使してFAとなっていた。ネット上の米ファンからは「おかえり！」「ヤンキースにとって良いニュースだ」「これが必要だったんだよ」「ようやくだな」「キター」「よっしゃー！」などの声が上がった。



（THE ANSWER編集部）