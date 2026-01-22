阪神の中野拓夢内野手（２９）が２１日、今季から導入される「統一ベース」に順応し、盗塁増につなげる考えを明かした。守備面も含めて「野手に有利になる」と歓迎。秋季キャンプから練習、実戦で新ルールに合わせた歩幅、スライディングをいち早く習得していく。

「実際にメジャーでもそういう結果が出ている。すごくいいことだと思いますね」。前日２０日に１２球団監督会議で、今季から統一ベース導入が確認された。１辺が約７・６センチ大きく、一塁から二塁の距離は約１１・４センチ短くなる。素早く反応したのが不動の正二塁手だ。

実際、メジャーでは２２年に２４８６だった盗塁数が、拡大ベース導入後の２３年に３５０３、２４年は３６１７と３シーズン連続で激増。昨季は３４４０だった。ピッチクロックによる投球間隔の制限や、１打席に２回までのけん制ルールによる影響もあるが、走る距離が短くなり、スライディングできる箇所が大きくなるため走者に有利だ。

「歩幅も今まで『何歩』と決めていたところが。変わってくるかもしれない。その辺もキャンプで確かめながら、まずはそこに慣れていければ」

阪神では昨秋のキャンプから対応に着手。昨年３月にはドジャース、カブスとのプレシーズンゲームでも使用した。藤本総合コーチも「本人たちの感覚が一番大事。慣れも必要だ」とし、「各コーチと話し合いながら、何をやっていくか考えたい」と話す。チームとして新ルールを追い風にするため、春季キャンプから攻守で対応策を練る。