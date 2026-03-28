いよいよ戦いの幕が上がる。3年連続ワールドチャンピオンを目指すロサンゼルス・ドジャースは3月26日（現地時間、以下同）、本拠地でダイヤモンドバックスとの開幕戦を迎えた。【写真】この記事の写真を見る（2枚）8日前の18日、ロバーツ監督は報道陣の取材に「ロウキは先発ローテーションの一員となる」と断言した。その翌日、佐々木朗希投手（24）に話を聞いた。佐々木朗希投手自分でも合格ラインには達しているかな――ロバ