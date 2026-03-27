現在行われている第98回選抜高校野球大会（センバツ）に出場している八戸学院光星高等学校が行っているクラウドファンディングがネット上で物議を醸している。 2年ぶり12回目のセンバツで、8強入り。一方、同校は25日に「滞在期間の長期化により、資金面に苦慮しております」と明かし、クラウドファンディングを通じた支援を呼びかけた。 公式X（旧Twitter）によると、「青森県から甲子園に出場するには、1試合あたりおよそ2000