◇WBC強化試合阪神―韓国（2026年3月2日京セラドーム）阪神・藤川球児監督（45）と中野拓夢内野手（29）が2日、韓国とのWBC強化試合前に公式記者会見に臨んだ。同戦の位置づけ、先発・才木浩人投手に期待することなどを語り終え、韓国メディアから「韓国代表の中で驚異的、手強いなと思っている選手」を問われた指揮官は、メジャーで活躍する「韓国のイチロー」の名を挙げた。「（中日などでプレーした）李鍾範（イ・