完全アウェーを乗り越えろ――。前回23年WBC優勝メンバーの阪神・中野拓夢内野手（29）が、甲子園での全体練習後、侍ジャパンの一員としてWBCに出場中の坂本、佐藤輝、森下に熱いエールを送った。今後の会場となる米フロリダ州マイアミは、人口の約5割が中南米系。ベネズエラとの準々決勝以降は、相手の応援一色になることが予想される中でも、普段通りのプレーを貫く重要性を訴えた。信じている。再び、マイアミの地で世界の