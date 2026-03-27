２７日、酒泉衛星発射センターから打ち上げられた運搬ロケット「長征２号Ｃ」。（酒泉＝新華社配信／汪江波）【新華社酒泉3月27日】中国は27日午後0時11分（日本時間同1時11分）、実験衛星「試験33号」を搭載した運搬ロケット「長征2号C」（上段は「遠征1号S」）を酒泉衛星発射センターから打ち上げた。衛星は予定の軌道に投入され、打ち上げは成功した。衛星は主に宇宙環境の探査に関する科学実験に用いられる。長征シリーズ