海原やすよ ともこ司会の「～人生密着トークバラエティ！～ やすとものいたって真剣です」。今週はゲストに宮川大輔を迎え、芸人がニッチな好物を極める「麒麟・田村のあったかしょうがグルメが食べたい」と、東京ホテイソンがあこがれの大阪の先輩との初トークに挑む「劇場合間メシ」をテーマにお届けする。

「麒麟・田村のあったかしょうがグルメが食べたい」は、麒麟の田村が好物の「しょうが」を使った激うまメニューを食べまくるグルメ企画。実は田村、豚のしょうが焼きなどのしょうがグルメがお店のメニューにあると、必ず頼んでしまうというほどしょうがが大好きとか。そこで、ナビゲーターのダブルアート・タグが、しょうがを使った料理が評判の大阪の名店に田村をご案内！ しょうが効果で体がポカポカと温まる自慢の逸品を堪能するほか、田村のために作ってくれた特別なしょうがグルメ“田村スペシャル”を味わう。

1軒目は、駒川中野にある“しょうが鍋”と書かれたちょうちんが目印のお店。看板メニューはもちろん「しょうが鍋」で、これを「ぜひ食べてほしい！」という熱い思いに突き動かされた店主が2年前にオープンさせたとか。そんな渾身の「しょうが鍋」とは、一体どんな料理なのか？ 期待に胸を膨らませて待つ田村とタグの前に現れたのは、鍋のど真ん中にこんもりと盛られた針しょうが！ 笑ってしまうほど大量のしょうがに「さすがにかましすぎでしょ！（笑）」と2人は思わずツッコむが…。「出会いたかったのはコレや！」「想像を超えてきた！」と田村を大興奮させた「しょうが鍋」の実態とは？そんな絶品鍋のシメは、お店のメニューにない“田村スペシャル”。たっぷりのすりおろししょうがに絡む、とろ～りとろけるアレに「うんまっ！」と田村は思わず絶叫!?

2軒目は、梅田の路地裏にあるぎょうざ専門店。看板の焼きぎょうざには、しょうが好きにはたまらないこの店独自のこだわりの食べ方が…。さらに“田村スペシャル”では、「しょうがの清涼感をもっと感じてほしい」と店主が考案した「焼かないしょうが焼き」が登場！スタジオのやすともも「これ絶対おいしい！」と前のめりに！

3軒目は、多彩な創作料理が女性に大人気という北堀江の居酒屋。メニューブックの1ページ目に載っているこちらのイチオシは、名前に「超」がつくほどしょうがをきかせた一品。「しょうがの味が濃い！」と田村もうなった、究極のしょうがグルメが登場する！

海原やすよ ともこ司会「～人生密着トークバラエティ！～やすとものいたって真剣です」（ABCテレビ）は毎週木曜よる11時17分放送。