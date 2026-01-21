今冬に神戸からラス・パラマスに期限付き移籍した宮代。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部）

　ヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖が記者会見に出席。新天地での意気込みを語った。

　神戸ではチームの中心として活躍。2024シーズンにはリーグ優勝と天皇杯の２冠に大きく貢献した。そのパフォーマンスが認められて、25年の７月にはE-１選手権で日本代表デビュー。そして今冬に欧州初挑戦を決断した。

　クラブ公式サイトによると、宮代はラス・パラマスを移籍先に選んだ理由について次のように話す。
 
「このチームは技術も戦術も優れています。ラス・パルマスでプレーすれば、成長し、学べると思いました。皆さんとても温かく迎えてくれました。とても親切でオープンな方々です。サンタンデールでの試合前にピッチに出て、ファンの愛情を感じました。数年前からスペインリーグを見始めました。ラス・パルマスについては少しだけ知っていました」

　また、「小さい頃から最高のリーグでプレーすることを夢見ていました。そして１部昇格のチャンスがあることに興奮しています」と想いを述べる。

「適応するのにどれくらい時間がかかるか正確には言えませんが、できるだけ早く適応できるように努力します。みんなが僕のスタイルはラス・パルマスにぴったりだと言ってくれて、納得しました」

　25歳のアタッカーは日本で見せた実力をスペインでも発揮できるか。

