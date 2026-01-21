「僕のスタイルにぴったりだと言われて納得した」宮代大聖がスペイン２部クラブを選んだ理由を明かす「ラス・パルマスでプレーすれば…」
ヴィッセル神戸からスペイン２部のラス・パルマスに期限付き移籍した宮代大聖が記者会見に出席。新天地での意気込みを語った。
神戸ではチームの中心として活躍。2024シーズンにはリーグ優勝と天皇杯の２冠に大きく貢献した。そのパフォーマンスが認められて、25年の７月にはE-１選手権で日本代表デビュー。そして今冬に欧州初挑戦を決断した。
クラブ公式サイトによると、宮代はラス・パラマスを移籍先に選んだ理由について次のように話す。
「このチームは技術も戦術も優れています。ラス・パルマスでプレーすれば、成長し、学べると思いました。皆さんとても温かく迎えてくれました。とても親切でオープンな方々です。サンタンデールでの試合前にピッチに出て、ファンの愛情を感じました。数年前からスペインリーグを見始めました。ラス・パルマスについては少しだけ知っていました」
また、「小さい頃から最高のリーグでプレーすることを夢見ていました。そして１部昇格のチャンスがあることに興奮しています」と想いを述べる。
「適応するのにどれくらい時間がかかるか正確には言えませんが、できるだけ早く適応できるように努力します。みんなが僕のスタイルはラス・パルマスにぴったりだと言ってくれて、納得しました」
25歳のアタッカーは日本で見せた実力をスペインでも発揮できるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
