昨年G1フェブラリーS制覇のR・キング騎手が来日

中央競馬で女性騎手として初となる平地G1制覇の偉業を達成したレイチェル・キング騎手（豪州）が20日、自身のXを更新。日本の短期免許取得について発表すると、日本人ファンからは歓喜の声があがっている。

キングは自身のXに「短期の日本での騎乗機会」と題したリリースを投稿しながら、「オータムカーニバルに向けてオーストラリアに戻る前に、短期乗馬免許で今日、日本へ出発する機会をもらえて本当に感謝しています」と報告した。

リリースでは「マジックミリオンズカーニバル終了後、キングは本日（2026年1月20日）、短期騎乗契約を正式に申請し、日本に向けて出発します」と発表。「オーストラリアでの騎乗活動を継続するため、オータムカーニバル前に帰国予定で、約1か月間日本に滞在する予定です」と明らかにしている。

2024年に短期免許で来日したキングは、G2アメリカジョッキークラブカップをチャックネイトで制して、外国人女性騎手としては初めて平地重賞を制覇。翌25年にも同制度を使って再来日すると、コスタノヴァで、G1フェブラリーSを制した。

偉業も成し遂げた力強い騎乗で「姐さん」などの愛称でファンに親しまれるキングの報告に、X上の日本人ファンも反応している。

「やったー！キングネキが来るぞ！」

「きた！キング姐さんきた！」

「姐さんが帰ってくるぞ」

「みんな！キング姐さんの季節が来ましたよ！」

「R.キング騎手は今年もこの時期は日本で騎乗するらしい」

「レイチェル姐さん、今年も来るよ」

「キング姐さんおかえり」

「姉さん、今年も全力応援だな！！」

キングの来日は、昨年7月以来となる。



（THE ANSWER編集部）