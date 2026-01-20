テレビ朝日系「耳の穴かっぽじって聞け！」が１９日に放送され、とろサーモン・久保田かずのぶ、ウエストランドの井口浩之がＭＣを務めた。

この日のゲストは、フットボールアワー・岩尾望。３人のＭ−１王者がトークを繰り広げた。

岩尾は、２００３年大会でＭ−１優勝を飾ったが、印象的な記憶として２００１年に開催された第１回大会の決勝を振り返った。

「トントントンと準決勝まで行って。決勝選ばれて。次の日かな？東京で記者会見をやるって。そこに（島田）紳助さんも来てはって。出場者、中川家さんから、みんな並んで。そこで初めて『どうやら、これは偉いことやぞ…？』みたいな。松本（人志）さんが審査員やんねや…！とか」と話した。

井口が「第１回に。もう決勝に出てるということですから。どうでしたか？」と改めて聞くと、岩尾は「いけんちゃうの？と思ってたけど、全く歯が立たずっていう…」と苦笑。第１回大会の決勝で、フットボールアワーに付けられた点数は、島田さんが「６６点」、松本が「５５点」といった衝撃的な採点だった。

岩尾は「そのときはこのネタっていうよりは。あのときにウケたくだり、ここのくだり、このくだり…みたいなのを寄せ集めで。小ネタ集みたいなので４分を構成した。ウケた所とウケた所ばっかりやから『絶対エエやん』と思ってたけど。よう分からん奴が、そんな繋がりのないネタされても…みたいなことで。やってる途中に『もう、全然あかんわ…』って思いながら。２分ぐらいから、もう思ってる。で、手応えもなく終わって、点数を見たら…」と述懐。

「松本さん５５点、紳助さん６６点っていうので…。『芸人に向いてないですよ』って烙印を押されたような感覚。『もう終わった…』と思った。ホンマに…」とカリスマ２人の採点に大きなショックを受けたことを振り返った。

岩尾は「優勝とか、どうこうよりも…。もう一回、（Ｍ−１決勝の）舞台に。来年あるなら立って。『松本さん、紳助さんに認められたい！』っていうモチベーションだけで。２００２年、次の１年はずっとやった」と回顧。強い思いをそのままに、フットボールアワーは第２回大会で準優勝に輝いた。

岩尾は「優勝した２００３年よりもこの２００２年の…。この１本目にウケた。松本さん、紳助さんの点数も、いい点をもらった…。そこが一番、うれしかったかも。そこで『やった！』っていう。ちょっと目標を達したみたいな感じやから。『優勝できへんかったけど別にそこはエエか…』みたいな」と、目を細めながら２００２年大会の準優勝を振り返っていた。