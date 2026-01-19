この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

フィットネス系チャンネル「のがちゃんねる/nogachannel」が、「股関節が硬い人はこれやって！できなかった前屈ができるようになる魔法のストレッチ」と題した動画を公開しました。股関節やもも裏が硬く、開脚や前屈が苦手な人でも効果を実感できるという、筋膜にアプローチするストレッチを紹介しています。

動画ではまず、足の指を反らしたり丸めたりする動きから始めます。のがちゃんねる氏によると、筋膜は足先から頭まで繋がっており、足指が硬いと膝、股関節、骨盤、背骨にまで負担が連鎖するため、柔軟性を高める上で重要なポイントとのことです。続いて、指や指の関節を使って足裏全体をまんべんなくほぐします。足裏は常に体重の負荷を受けて縮みやすく、ここをほぐすだけでも前屈のできる角度が変わる効果が期待できると説明しています。

その後、すねの内側や膝の裏を親指でほぐすマッサージへと移ります。のがちゃんねる氏いわく、すねの内側は裏ももの内側と筋膜で繋がっているため、前屈時のつっぱり軽減に繋がるとのこと。また、膝裏は膝を安定させる「膝窩筋（しつかきん）」があり、硬くなると骨盤や腰の歪みに繋がるため、入念にほぐすことが推奨されています。

プログラムの後半では、お尻やもも裏、腰、背中といった大きな筋肉のストレッチを行います。お尻ともも裏は「坐骨」という同じ部位に付着し互いに引っ張り合う関係にあるため、両方を伸ばすことで効果的に柔軟性を高められると解説。一連のストレッチは1回でも体の変化を感じられますが、毎日続けることでむくみの軽減や姿勢改善にも繋がるとしています。

今回のストレッチは、体の繋がりを意識しながら末端からほぐしていくのが特徴です。日々のケアに「筋膜アプローチ」を取り入れて、しなやかな体を目指してみてはいかがでしょうか。

YouTubeの動画内容

00:16

足指をほぐす
01:58

足裏をほぐす
06:58

お尻のストレッチ
11:07

腰と背中のストレッチ
12:26

仕上げのもも裏ストレッチ

