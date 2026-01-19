「経験にしがみつく人」ほど連発する“浅い言葉”とは？

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「経験にしがみつく人」ほど連発する“浅い言葉”がある

会話の中で自分が発する言葉によって、相手やまわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。

そして、まわりに「経験にしがみつく人」と思われてしまう“浅い言葉”がある。

「経験にしがみつく人」ほど「経験そのもの」を意見する

「経験にしがみつく人」ほど「経験そのまま」を言葉にして意見をする。たとえば、ある施策の是非を議論する会議での次のような意見だ。

「この施策は昔やって失敗した」

「前職で死ぬほどやったけど意味がなかった」

こうして、「経験そのまま」を言葉にして意見されると、言われた相手やまわりは議論も反論もしようがない。経験はどこまでいっても過去の事実であり、それは誰も否定しようがないものだからだ。

そうして、みんなで是非を議論しているときに「経験そのまま」を言葉にして意見されると、誰も否定しようがないため、そこで是々非々の議論がストップしてしまう。そして、意見した人は否定されないのでついたくさん話してしまう。過去の経験がそうだからといって、今回もそれが当てはまるのかはわからないにもかかわらず、である。このため、「経験そのまま」を言葉にして意見する人は、まわりには未来に向かずに過去の経験を振りかざす「経験にしがみついている人」という印象を与えてしまう。

「経験そのもの」を意見するのは「否定に開かれていない」

「経験そのもの」を言葉にして意見するのは「否定に開かれていない」。「否定に開かれていない」とは、否定される余地や機会がないことだ。

施策などの未来への挑戦であれば、不確実なことだらけだ。不確実だらけなため、議論や反論でまわりから否定されることもあれば、実際にやってみて結果で否定されることも日常茶飯事だ。このため、未来への挑戦は、常に否定されるリスクがある「否定に開かれている」ものだ。

しかし、「経験そのもの」を話すのは、否定されるリスクがない「否定に開かれていない」ものだ。このため、「経験そのもの」を話すのは、否定されるのを怖がる人にとっては安全地帯になるのだ。しかし、一人だけそのような安全地帯から言葉を発していると、未来への挑戦のために是々非々の議論をしているまわりからの信頼を次第に失っていってしまう。

「経験そのもの」よりも「経験からの学びや提案」を話してみよう

もちろん、経験はとても貴重なものだ。人類はこれまでも経験から学び、それを踏まえてよりよい世界をつくってきた。仕事においてもそれは同じだ。しかし、「経験そのまま」を言葉にして意見してばかりいると、未来への挑戦のための是々非々の議論をストップさせてしまい、よりよい世界をつくるどころか、未来の可能性を棄損してしまう。

経験が多い人ほど、「経験そのもの」よりも「経験からの学びや提案」を話してみよう。たとえば、先ほどの「前職で死ぬほどやったけど意味がなかった」と話していた例であれば、次のように話してみるとどうだろうか。

「前職でやって大失敗してみて中途半端にやると意味がないというのが学びだったので、やるなら中途半端にやらずにみんなで一気にやってみませんか？」

こう言われれば、経験からの学びの部分はまわりの未経験な人にとっては貴重な知恵になる。そして、提案の部分は過去に閉じずに未来に向かっていて「否定に開かれている」ので、まわりの人も是々非々で活発に議論できるだろう。そうして、貴重な知恵とみんなでの活発な議論によって、不確実な未来への挑戦ではあるが、よりよい選択に辿り着けるようになるはずだ。

経験は尊い。しかし、その尊い経験を未来に向かって活かすのか、未来への足かせにするかは、その人次第であり、その人がどう言葉にして伝えられるかにかかっていたりするのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）