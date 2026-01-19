『12歳から始める 本当に頭のいい子の育てかた』は、東大・京大・早慶・旧帝大・GMARCHへ推薦入試で進学した学生の志望理由書1万件以上を分析し、合格者に共通する“子どもを伸ばす10の力”を明らかにした一冊です。「偏差値や受験難易度だけで語られがちだった子育てに新しい視点を取り入れてほしい」こう語る著者は、推薦入試専門塾リザプロ代表の孫辰洋氏で、推薦入試に特化した教育メディア「未来図」の運営も行っています。今回の記事では、男子校や女子校、中高一貫校に隠れたリスクについて、孫氏と『5科目50年分10000問を分析した東大生の テストテクニック大全』著者の西岡壱誠氏の特別対談をお送りします。

男子校や女子校、中高一貫校で育つリスク

西岡壱誠氏（以下、西岡氏） 前回の記事で、孫さんは団地で育ったことが、自分の人間的な成長の要因として大きかったと話されていました。逆に、「同質性の高い環境」で育つことについてはどう思いますか？ 例えば男子校や女子校、中高一貫校のような。

孫辰洋（以下、孫氏） 正直に言うと、一定のデメリットはあると思っています。もちろん中学受験や中高一貫校そのものを否定するわけじゃないですよ。ただ、同じような価値観や背景の人たちだけに囲まれる期間が長いと、ある種の「想像力」が育ちにくくなる可能性はあります。

西岡氏 想像力、ですか？

孫氏 他者の立場や気持ちを想像する力です。自分の常識が通じる世界にずっといると、「自分の言葉が相手にどう届くか」を考える必要がなくなるんです。

炎上する若手タレントの共通点

孫氏 やや偏った見方かもしれませんが、最近炎上しているネットやテレビの若手タレントやインフルエンサーの中で、男子校出身者や中高一貫校出身者の割合って結構高いと思うんですよ。

西岡氏 おお、言っちゃいましたね（笑）。それはまあ、否定できないですね。僕も確かにそんな印象があります。データがあるわけではないですが。でもそれって、何が原因なんでしょう？

孫氏 彼らが悪意を持って発言しているわけじゃないと思うんです。ただ、「自分の言葉が、違う背景を持つ人にどう受け取られるか」を想像する経験が不足しているんじゃないかと。

西岡氏 なるほど……。同質性の高い環境では、その想像力を鍛える機会がないと。

孫氏 そうなんです。団地では、言葉一つとっても、相手の背景を考えないと関係が壊れるんです。でも、みんなが同じような価値観を持っている環境だと、そこまで考えなくても通じちゃう。その「楽さ」が、実は危険なんです。

「外」を意識的に作るべき

西岡氏 じゃあ、中学受験や中高一貫校はやめた方がいいってことですか？

孫氏 いや、そうじゃないです。中高一貫校には中高一貫校の良さがある。質の高い教育や、深い友人関係が築けることは間違いない。ただし、だからこそ「学校外に別のコミュニティを意識的に用意する」ことが重要だと思っています。

西岡氏 別のコミュニティ？

孫氏 ボーイスカウト、地域の寺子屋、公民館活動、地元の高齢者との交流……とにかく「自分の常識や言葉が通じない環境」を経験することです。

西岡氏 それって、孫さんが提唱している「越境マインド」ですよね。

孫氏 まさにそうです。推薦入試で成功する人に共通する10のマインドの1つが「越境マインド」なんですけど、これは自分と違う世界に飛び込む力なんです。中高一貫校に通うなら、なおさらこの力を意識的に育てる必要がある。

「自分の常識が通じない場所」が、人を育てる

西岡氏 具体的に、どんなコミュニティがいいんですか？

孫氏 大事なのは「年齢も価値観も違う人たち」がいる場所です。例えば地域の清掃活動に参加するとか、地元の祭りの手伝いをするとか。そういう場所では、自分の学校の論理は通用しないんです。

西岡氏 確かに、学校では「勉強ができる」とか「部活で活躍している」ことが評価されるけど、地域コミュニティでは全く違う基準がありますもんね。

孫氏 そうなんです。むしろ「おばあちゃんの話をちゃんと聞けるか」とか、「段取りを考えて動けるか」とか、そういう力が問われる。それが、他者理解や社会性を育てるんです。

西岡氏 孫さんのご両親も、「毎年社会貢献活動を1つやれ」ってルールを作っていましたよね。

孫氏 はい。あれは本当に大きかったと思います。自分とは全く違う立場の人と関わることで、「自分の常識は、世界の常識じゃない」って気づけるんだと思います。

西岡壱誠（にしおか・いっせい）

中高では学力が芳しくなく、2浪という厳しい状況の中で、自分自身の学びを徹底的に見直し、独自の勉強法を確立。これにより偏差値35から偏差値70まで成績を伸ばし、東京大学に合格を果たす。この経験をもとに、学びに悩む学生たちに希望を届ける活動を展開中。『東大読書』（2018年、東洋経済新報社）など、勉強法や思考法の研究と実践に基づいた著書はベストセラーとなり、多くの受験生や教育者から支持を集めている。

