[1.18 ブンデスリーガ第18節](WWKアレーナ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[アウクスブルク]

先発

GK 1 フィン・ダーメン

DF 14 ヤニク・カイテル

DF 31 ケベン・シュロッターベック

DF 40 ノアカイ・バンクス

MF 4 アン・ノア・マセンゴ

MF 13 ディミトリス・ヤヌリス

MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ

MF 19 ロビン・フェラウアー

MF 20 アレクシス・クロード・モーリス

MF 32 ファビアン・リーダー

FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ

控え

GK 22 N. Labrović

DF 3 マッズ・ペデルセン

DF 16 セドリック・ツェジガー

MF 8 エルビス・レジュベツァイ

MF 27 マリウス・ボルフ

MF 30 アントン・カデ

MF 36 メルト・コムル

FW 9 サミュエル・エサンド

FW 21 ロドリゴ・リベイロ

監督

マヌエル・バウム

[フライブルク]

先発

GK 1 ノア・アトゥボル

DF 17 ルーカス・キュブラー

DF 28 マティアス・ギンター

DF 33 ジョルディ・マケンゴ

DF 43 ブルーノ・オグブス

MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン

MF 9 ルーカス・ヘーラー

MF 29 フィリップ・トロイ

MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ

MF 44 ヨハン・マンザンビ

FW 31 イゴール・マタノビッチ

控え

GK 21 フロリアン・ミュラー

DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ

DF 30 クリスティアン・ギュンター

DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー

MF 6 パトリック・オスターハーゲ

MF 14 鈴木唯人

MF 27 ニコラス・ヘフラー

FW 7 デリー・シャーハント

FW 20 ジュニア・アダム

監督

ユリアン・シュスター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります