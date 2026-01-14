アウクスブルクvsフライブルク スタメン発表
[1.18 ブンデスリーガ第18節](WWKアレーナ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
MF 32 ファビアン・リーダー
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 30 アントン・カデ
MF 36 メルト・コムル
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
監督
マヌエル・バウム
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
監督
ユリアン・シュスター
※25:30開始
<出場メンバー>
[アウクスブルク]
先発
GK 1 フィン・ダーメン
DF 14 ヤニク・カイテル
DF 31 ケベン・シュロッターベック
DF 40 ノアカイ・バンクス
MF 4 アン・ノア・マセンゴ
MF 13 ディミトリス・ヤヌリス
MF 17 クリスティヤン・ヤキッチ
MF 19 ロビン・フェラウアー
MF 20 アレクシス・クロード・モーリス
FW 38 ミヒャエル・グレゴリッチュ
控え
GK 22 N. Labrović
DF 3 マッズ・ペデルセン
DF 16 セドリック・ツェジガー
MF 8 エルビス・レジュベツァイ
MF 27 マリウス・ボルフ
MF 30 アントン・カデ
MF 36 メルト・コムル
FW 9 サミュエル・エサンド
FW 21 ロドリゴ・リベイロ
監督
マヌエル・バウム
[フライブルク]
先発
GK 1 ノア・アトゥボル
DF 17 ルーカス・キュブラー
DF 28 マティアス・ギンター
DF 33 ジョルディ・マケンゴ
DF 43 ブルーノ・オグブス
MF 8 マキシミリアン・エッゲシュタイン
MF 9 ルーカス・ヘーラー
MF 29 フィリップ・トロイ
MF 32 ビンチェンツォ・グリフォ
MF 44 ヨハン・マンザンビ
FW 31 イゴール・マタノビッチ
控え
GK 21 フロリアン・ミュラー
DF 19 ヤン・ニクラス・ベステ
DF 30 クリスティアン・ギュンター
DF 37 マキシリアン・ローゼンフェルダー
MF 6 パトリック・オスターハーゲ
MF 14 鈴木唯人
MF 27 ニコラス・ヘフラー
FW 7 デリー・シャーハント
FW 20 ジュニア・アダム
監督
ユリアン・シュスター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります