【京成杯】グリーンエナジーが重賞初制覇…馬群をさばいて見事な差し切りV

1月18日、中山競馬場で行われた11R・京成杯（G3・3歳オープン・芝2000m）は、戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジー（牡3・美浦・上原佑紀）が勝利した。クビ差の2着に6番人気のマテンロウゲイル（牡3・栗東・野中賢二）、3着に1番人気のソラネルマン（牡3・美浦・手塚貴久）が入った。勝ちタイムは1:59.3（良）。

能力の高さを披露

戸崎圭太騎乗の2番人気、グリーンエナジーが重賞初制覇を飾った。道中は後方4番手付近からの競馬で、内々ロスなく進出。やや窮屈な印象の競馬も、勝負どころでは内からスルスルと押し上げていき、直線の入口から外へ。見事な手綱さばきも相まって、坂を駆け上がったところから一瞬のキレを発揮して鮮やかに差し切った。

グリーンエナジー 3戦2勝

（牡3・美浦・上原佑紀）

父：スワーヴリチャード

母：シンバル2

母父：Singspiel

馬主：鈴江崇文

生産者：辻牧場

【全着順】

1着 グリーンエナジー 戸崎圭太

2着 マテンロウゲイル 横山和生

3着 ソラネルマン C.ルメール

4着 タイダルロック 三浦皇成

5着 ステラスペース 武藤雅

6着 エリプティクカーブ 菅原明良

7着 ブラックハヤテ 丹内祐次

8着 アメテュストス 津村明秀

9着 アクセス 北村友一

10着 ジーネキング 斎藤新

11着 ポッドクロス 大久保友雅

12着 ポルフュロゲネトス 横山武史

13着 ショウグンマサムネ 荻野極

14着 パラディオン 西塚洸二

15着 アッカン 池添謙一