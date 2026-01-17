韓国のガールズグループ・BLACKPINKのリサ（28）が1月上旬、アメリカで開催された「第83回ゴールデングローブ賞」に出席。授賞式とアフターパーティーで披露した大胆なシースルードレスが世界中から注目を集めている。

【写真】BLACKPINK・リサが魅せた「見せる下着」の華麗な着こなし。昨年話題となった“パンツレス”ファッションも

ファッション編集者の軍地彩弓氏が解説する。

「リサさんが授賞式で披露されたのは、クラッシックでゴージャスなデザインで人気がある、フランスの新進ブランド『ジャックムス（JACQUEMUS）』のドレス。生地はシルクのジョージェット（柔らかい質感の薄手生地）で、たっぷりとしたドレープ（ひだ）と、長袖の先にあしらわれたタッセル（房）モチーフが素敵な1着です」

近年、世界的なレッドカーペットイベントにおいて、透け感あるドレスや肌を露出した衣装をセレブが身にまとう光景は珍しくない。リサは、昨年5月にニューヨークで開催された世界的なファッションの祭典「メットガラ」で、ズボン（pants）を履かない"パンツレス（ノーパンツルック）"スタイルで登場。SNSでは〈まるで下着姿じゃないか〉など物議を醸したが、こうした装いもファッション界ではトレンドの1種だという。

今回も、トップス部分がシースルーで、その下からウエスト周りの素肌がのぞく装い。一見"大胆すぎる"デザインのこのドレスは、「ジャックムス」が2026年春夏コレクションで発表した最新作だ。

「アカデミー賞やカンヌ映画祭、もちろんゴールデングローブ賞など国際的な映画の祭典におけるドレスコードは『ブラックタイ（正礼装）』です。ロングドレスが推奨され、最高級のドレスアップを競い合う場です。それだけに、リサさんのドレスはオーセンティックでありながら、大胆なシースルーで圧倒的な美しさを誇っていました。

また、レッドカーペットはセレブによるブランドキャンペーンの場でもあります。セレブたちは、それぞれがアンバサダーとして契約しているラグジュアリーブランドがあります。『誰がどのブランドの最高峰のドレスやジュエリーを着用するのか？』、それをアピールする場所なのです」

軍地氏によると、今回のファッションの主役は、首まわりと手元に輝いた伊ブランド「ブルガリ（BVLGARI）」のジュエリーだ。

「リサさんは、2020年よりブルガリのグローバルアンバサダーに就任しています。この日は、2025年にブルガリが発表した、伝統を再構築する新コレクション『ブルガリエターナル』のネックレスとリングを身につけていました。ネックレスは『ヴィミニ』というコレクション名が付けられていますが、その由来は"小枝"。ボリューム感たっぷりでありながら、編み込みの部分には繊細さも宿ったデザインとなっています」

アフターパーティーでは「さらに大胆」に

授賞式が終わると、リサは黒のドレスから、さらに大胆な白のシースルードレスに衣装チェンジ。この日の装いは、リサが自身のインスタグラムで投稿している。目のやり場に困るようなデザインだが、リサは自信に満ちたポージングを決めており、インスタグラムのコメント欄には〈セクシーすぎる！〉〈なんて素敵なの！〉と絶賛の声が並んでいる。軍地氏が続ける。

「授賞式後のアフターパーティでは、ぐっとカジュアルな装いにお着替え。おへそまでクッキリ見える透け感と、丸見えのインナーのランジェリーがドキドキしますが、これは"見せる下着"ですのでドレスの一部です。

こちらのドレスはメッシュ素材で、パフスリーブ（丸く膨らませた袖）の甘いデザイン。そこに、真鍮っぽいラフなネックレスを合わせることで、黒革のグローブと共にパンキッシュなアクセントに。レッドカーペットの正統派のゴージャスドレスとアフターパーティのパンクなドレスアップ、そしてカラーも黒から白へ。"裏表ファッション"で魅せるリサは、まさにファッショニスタの頂点にいると言えるでしょう」

世界中の視線が"釘づけ"になる着こなしだったようだ。