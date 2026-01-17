この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

※本動画は広告主から依頼を受けて制作したPR動画です。IT系現役会社員のネコさや氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネコさや【IT系OL YouTuber(社内SE)】」で動画「縛りなし！安くて速いおすすめ光回線は「BB.excite光 10G」10ギガが最安級料金4,740円！BB.exciteモバイルとのスマホセット割でさらに安い！」を公開。業界でも珍しい料金体系を持つ光回線「BB.excite光 10G」について、その魅力と注意点を徹底的に解説した。



動画の冒頭でネコさや氏は、多くの光回線が掲げる「新規工事料金実質0円」といった謳い文句には、実際には2～3年の契約縛りが伴うケースが多いと指摘。こうした複雑で不透明な料金体系を「アンフェア」とし、BB.exciteが掲げる「Unlock Unfair（アンフェアを解き放つ）」というコンセプトを紹介した。BB.excite光 10Gは、工事費や事務手数料、違約金が一切不要で、「月額料金しかいらない」という極めてシンプルなサービスである点が最大の特徴である。



その月額料金は、戸建てもマンションも一律で4,740円（税込）。これは、NTT西日本の「フレッツ光クロス」と比較しても安価であり、業界最安水準であると氏は語る。通信品質に関しても、NTT東西の「フレッツ光クロス」の回線を利用しているため安心だという。実際の速度測定結果として、下り速度が6～7.5Gbps、上り速度が5Gbps以上という高速な数値を提示し、オンラインゲームや大容量データのダウンロードもストレスなく行える性能であることを示した。



なぜこれほどの低価格が実現できるのか。その理由として氏は、BB.exciteが2002年のプロバイダ事業開始当初から「業界最安水準の価格」と「シンプルなサービス」を追求し続けてきた企業姿勢を挙げる。サポート体制をメールや電話に限定することでコストを抑え、その分を料金に還元しているというのだ。



結論として、ネコさや氏はBB.excite光 10Gを「ここまでシンプルでお得な光回線はなかなかない」と高く評価。契約の縛りから解放されたいユーザーや、純粋に安くて速い回線を求めるユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢であるとまとめた。