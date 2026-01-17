¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡ÛÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ï¿¤ÓÀ¹¤ê¤ÎÌÀ¤±£´ºÐÇÏ¤¬ÍÎÏ¤â¡¢ÃÙºé¤¤ÎÎÉ·ìÇÏ¤Ë¤âÍ×Ãí°Õ¡ª
¥À¡¼¥Ó¡¼¥¸¥ç¥Ã¥¡¼
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¤¬ÆÉ¤à¡Ö£³Ï¢Ã±¤Î¥Ò¥â·ê¡×
¡½¡½2026Ç¯¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ¤â¡¢¤Ï¤ä£³½µÌÜ¡££±·î18Æü¤Ë¤ÏÅÁÅý¤Î¸ÅÇÏ½Å¾Þ¡¢£Ç¶Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£Æ±¥ì¡¼¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡¢²¿¤«¤·¤é»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾Ä¾¹¨¡Ê°Ê²¼¡¢ÂçÀ¾¡Ëº£Ç¯¤Ç73²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤À¤±Îò»Ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢£±·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤ªÆëÀ÷¤ß¤Î¸ÅÇÏ¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç§¼±¤¬¶¯¤¤¥ì¡¼¥¹¤Ç¤¹¡£
¡¡´ØÀ¾·÷¤Î½Å¾Þ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢»ä¼«¿È¤Ï¤ª¼êÇÏ¤Î´Ø·¸¤äÆüÄø¤ÎÅÔ¹ç¾å¡¢¸½Ìò»þÂå¤Ëµ³¾èµ¡²ñ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ÊÆ±¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë¸Ä¿ÍÅª¤Ë°õ¾Ý¿¼¤¤¤Î¤Ï¡¢»ä¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ëÁ°¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Æ¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ç½ÅÅÙ¤Î¹üÀÞ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡½¡½ÅÁÀâ¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¥Û¡¼¥¹¤Ç¤¹¤Í¡£1978Ç¯¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ë»²Àï¡£Ç¯Ëö¤ÎÍÇÏµÇ°¤Ç½ÉÅ¨¥È¥¦¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥¤¤ò½é¤á¤Æ²¼¤·¤ÆÎ×¤ó¤À°ìÀï¤Ç¡¢ÃÇÁ³¤Î£±ÈÖ¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢66.5kg¤È¤¤¤¦¹óÎÌ¤òÇØÉé¤Ã¤Æ£´¥³¡¼¥Ê¡¼¼êÁ°¤Ç¸Î¾ã¤¬È¯À¸¤·¡¢¶¥ÁöÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÂçÀ¾¡¡³Î¤«¡¢³¤³°±óÀ¬Á°¤Î"ÁÔ¹Ô¥ì¡¼¥¹"¤È¤·¤Æ½ÐÁö¡£ÅöÆü¤Ï¾®Àã¤¬Éñ¤¦¤è¤¦¤ÊÅ·¸õ¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¤Î¶¥ÇÏ¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤½¤Î¥·¥ç¥Ã¥¥ó¥°¤Ê·ëËö¤Ë¡¢Ã¯¤â¤¬¤ä¤ë¤»¤Ê¤¤»×¤¤¤òÊú¤¤¤¿µ²±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡½¡½¤½¤ó¤ÊÈá·à¤â±Æ¶Á¤·¤Æ¤«¡¢°Ê¹ß¤Ï¥Ð¥ê¥Ð¥ê¤Î°ìÀþµé¤ÎÇÏ¤¬¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Æ¡¢º£Ç¯¤Î½ÐÁö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¤´Í÷¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Î°õ¾Ý¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÂçÀ¾¡¡¤³¤ì¤«¤é¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÀ¤±£´ºÐÇÏ¤È¡¢½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Þ¤Ç¤â¤¦°ìÊâ¤È¤¤¤Ã¤¿Ç¯Ä¹ÇÏ¤¬Ãæ¿´¡£´é¤Ö¤ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤ä¾®Î³¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¥º¥ÐÈ´¤±¤¿Â¸ºß¤¬¤ª¤é¤º¡¢·ãÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸½¾õ¡¢ÂçÀ¾¤µ¤ó¤¬Ãæ¿´¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤É¤ÎÇÏ¤Ç¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¡Ê²´£´ºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤È¡¢ºò½©¤Î£Ç£ÉµÆ²Ö¾Þ¡Ê10·î26Æü¡¿µþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤Ç£´Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢¼çÌò¸õÊä¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤À¾¯¤·Íê¤ê¤Ê¤¤ÌÌ¤Ï»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«ºßÀ¤Î¤¢¤ëµÓ¼Á¤È¡¢ÄÉ¤Ã¤Æ¥Ð¥Æ¤Ê¤¤»ýµ×ÎÏ¤¬¶¯¤ß¡£¤µ¤é¤ËÂç¤¤ÊÉñÂæ¤òÌÜ»Ø¤¹¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤³¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢ÄÌ²áÅÀ¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤°ìÀï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½ºò½©¤Ï¡¢£Ç£ÉÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡Ê11·î£²Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ç¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤¬¡¢£Ç£ÉÍÇÏµÇ°¡Ê12·î28Æü¡¿Ãæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¥Þ¥¤¥ë¤¬¸ÅÇÏÁê¼ê¤ËÂ×´§¤ò¿ë¤²¤Æ¡¢ÌÀ¤±£´ºÐÀ¤Âå¤¬Âç³èÌö¡£¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤³¤³¤Ç¤Ï¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤â¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ±ÇÏ¤ò¶¼¤«¤¹¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¡¢ÇÏ·ôÅª¤ÊÌ¯Ì£¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê·êÇÏ¸õÊä¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
ÂçÀ¾¡¡¥²¥ë¥Á¥å¥¿¡¼¥ë¤ÎÁ°Áö¡¢µÆ²Ö¾Þ¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ö¤ê¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤ÎÄ¾Àþ¤Ç¥¸¥ï¥¸¥ï¤È¿¤Ó¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤ä¤ä½Å¤ÎÇÏ¾ì¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤«¡¢Æ»Ãæ¤Î¹Ô¤¤Ã¤×¤ê¤Ï¤Ò¤ÈÂ©¤Ç¤·¤¿¡£2400£í¤Ëµ÷Î¥¤¬Ã»½Ì¤µ¤ì¤ëº£²ó¡¢Æ»Ãæ¤Î°ÌÃÖ¼è¤ê¤ä¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¥¹¥Ã¤ÈÈ¿±þ¤Ç¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¾¡¤Á¤¤ë¤¿¤á¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µÕ¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤Î¼çÌò¸õÊä¤Ë¤Ä¤±Æþ¤ë·ä¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Æ¤½¤¦¤ÊÇÏ¤Ë¿©»Ø¤¬Æ°¤«¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½¡¼¥É¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ç¤¹¡£Á°Áö¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¦¾ºÀç¶®£Ó¡Ê10·î13Æü¡¿Åìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÆþ¤ê¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¾¡Éé¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ç¤Î°ìÈ¯¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½¡¼¥É¡¡photo by Sankei Visual
¡½¡½Êì¤Ï£Ç£ÉÄÌ»»£¶¾¡¤Î¥¹¥¿¥»¥ê¥¿¡£Á´»Ð¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤Î¥½¥¦¥ë¥¹¥¿¡¼¥ê¥ó¥°¤¬¤¤¤ëÄ¶ÎÉ·ìÇÏ¤Ç¤¹¡£
ÂçÀ¾¡¡º£²ó¡¢½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ï¥ó¥ÇÀï¤æ¤¨Á°Áö¤«¤é£²kg¸º¤Î¥Ï¥ó¥Ç56kg¤Ç½ÐÁö¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÍÍø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢°ìÅÙ¤âÇÏ·ô·÷Æâ¡Ê£³Ãå°ÊÆâ¡Ë¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤°ÂÄê´¶¤âÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£Âç·¿ÇÏ¤Îº¹¤·¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£¤Î¹Ó¤ìµ¤Ì£¤Ç¥Ñ¥ï¡¼¤òÍ×¤¹¤ëµþÅÔ¤ÎÇÏ¾ì¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡µþÅÔ¡¦¼Ç2400£í¤Ç¤Ï¡¢Ì¤¾¡Íø¾¡¤Á¤ò¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¤Û¤«¡¢£³ÁöÁ°¤Î£³¾¡¥¯¥é¥¹¡¦±¨´Ý£Ó¡Ê£µ·î11Æü¡Ë¤Ç¤â¥¯¥Óº¹¤Î£²Ãå¤ÈÊ³Æ®¡£¤³¤Î»þ¤Î£³ÃåÇÏ¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Ë£Ç·ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤òÀ©¤¹¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿Èæ³Ó¤«¤é¤â¡¢¥Ï¥ó¥Ç½Å¾Þ¤Ê¤éÄÌÍÑ¤¹¤ë²¼ÃÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÃæÆâÅÄ½¼Àµ±¹¼Ë¡õÀîÅÄ¾²íµ³¼ê¤Î"²«¶â¥³¥ó¥Ó"¤È¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´Þ¤á¡¢¶¯Ä´ºàÎÁ¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¡Ö¥Ò¥â·ê¡×¤Ë¤Ï¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥½¡¼¥É¤ò¿ä¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£