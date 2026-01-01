¡Ú£Õ¡½£²£³¡ÛÆüËÜ¿É¾¡¤Ç¥¢¥¸¥¢ÇÕ£´¶¯¿Ê½Ð¤âÃæÅì¤ÎÅ«¤¬ÇÈÌæ¡Ö¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ë¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¹ó¤¤¡×
¡¡£Õ¡½£²£³¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë½à¡¹·è¾¡¤¬£±£¶Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢£Õ¡½£²£³ÆüËÜÂåÉ½¤¬£±¡½£±¤«¤é£Ð£ËÀï£´¡½£²¤Ç£Õ¡½£²£³¥è¥ë¥À¥óÂåÉ½¤Ë¿É¾¡¤·¤Æ£´¶¯¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜ¤Ïº£Âç²ñ¤Ë¡¢£²£°£²£¸Ç¯¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤±¤Æ£Õ¡½£²£±¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç½Ð¾ì¡££±¼¡¥ê¡¼¥°¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤ÏÀèÀ©¤òµö¤¹¶ì¤·¤¤Å¸³«¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸åÈ¾£µÊ¬¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î£Æ£×¸ÅÃ«É¢²ð¡ÊÅìµþ¹ñºÝÂç¡Ë¤¬ÃÍÀé¶â¤ÎÆ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï±äÄ¹Àï¤Ç¤â·èÃå¤¬¤Ä¤«¤º£Ð£ËÀï¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¿É¤¯¤â£´¡½£²¤ÇÀ©¤·¤¿¡£
¡¡»×¤ï¤Ì¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤¿ÆüËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÍ×°ø¤Î°ì¤Ä¤¬àÃæÅì¤ÎÅ«á¡£ÃæÅì³«ºÅ¤Ç¥è¥ë¥À¥ó´ó¤ê¤ÎÈ½Äê¤¬ÉÑÈ¯¤·¡¢ÆüËÜ¤ò¶ì¤·¤á¤ë¤³¤È¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤ä¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤«¤é¤Ï£Ó£Î£Ó¾å¤ÇµÄÏÀ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¶áÇ¯µ©¤Ë¸«¤ëÄã¥ì¥Ù¥ë¤ÊÃæÅì¤ÎÅ«¤¹¤®¤Æ¾Ð¤¨¤ó¡×¡ÖÃæÅì¤ÎÅ«¤¬¹ó¤¹¤®¤Æ°à¤¨¤ë¡×¡ÖÌõ¤Î¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¤òÂà¤±¤Æ¾¡¤Ã¤¿¡¼¡¡¤Ç¤â¤³¤Î»î¹ç¤ÏÌäÂê¤Ë¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡¡ÃæÅì¤ÎÅ«¤Ê¤ó¤Æ¤¢¤Ã¤Æ¤Ï¥À¥á¤Ç¤·¤ç¡×¤Ê¤É¤ÈÇÈÌæ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶ì¤·¤¤Àï¤¤¤ò¾è¤ê¤¤ê¡¢£²£°Æü¤Î½à·è¾¡¤â¾¡¤Ã¤Æ£Ö²¦¼ê¤È¤Ê¤ë¤«¡£