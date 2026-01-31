U-23韓国代表は現地１月23日、U-23アジアカップの３位決定戦でベトナムにPK戦の末に敗れた。この結果について母国メディアが分析し、同大会で優勝した日本を引き合いに出して現状を嘆いた。FIFAランキング22位の韓国が同108位のベトナムに敗戦。格下相手に勝ち切れなかったが、韓国『OSEN』は、「成人代表レベルでも日本が韓国を上回っている現状」とし、A代表戦では日本相手に３連敗しており、韓国は直近３試合で日本に７失点