クラブが正式発表日本時間の深夜、サッカー界に飛び込んだBIGニュースに衝撃が走った。逸材の欧州5大リーグ移籍に日本ファンから驚きの声が続出した。突然の一報だった。ドイツ1部フランクフルトはスウェーデン1部ユールゴーデンからU−23日本代表DF小杉啓太の獲得を発表した。昨年に湘南ベルマーレの下部組織から欧州へ。着実に成長を遂げた19歳が、わずか1年で欧州5大リーグへ辿り着いた。電撃ニュースにX上には日本ファン