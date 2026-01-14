日本が3連勝で準々決勝へ進むU-23日本代表は1月14日、サウジアラビアで開催されているAFC U-23アジアカップのグループステージ第3節で、U-23カタール代表と対戦し、2-0で勝利した。FW古谷柊介（東京国際大）が先制ゴールを挙げ、この世代の背番号10を背負うMF佐藤龍之介（FC東京）がダメ押し点を記録。日本は無傷の3連勝でグループステージを終えた。大岩剛監督が率いる今大会のU-23日本代表は、ロサンゼルス五輪世代にあたる2