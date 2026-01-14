現地時間１月13日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ第３節で、大岩剛監督が率いるU-23日本代表が、敗退が確定しているカタールと対戦。すでに首位通過が決定していたなか、２−０で快勝し、３連勝を飾った。序盤から完全に試合を支配した日本は30分、右SB小泉佳絃のクロスに左ウイングの古谷柊介がヘッドで合わせ、先制に成功。その後も、カタールを圧倒して危なげなくゲームを進めると、80