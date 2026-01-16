¥»¥ó¥Ð¥ÄÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ï¡ÖM!LK¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ë·èÄê¡¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤â´î¤Ó¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÁª¼ê¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×
¡¡ÆüËÜ¹âÌîÏ¢¤Ï16Æü¡¢Âçºå»ÔÆâ¤ÇÂè98²óÁªÈ´¹â¹»ÌîµåÂç²ñ¡Ê3·î19Æü¤«¤é13Æü´Ö¡¢¹Ã»Ò±à¡Ë¤Î±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤ò³«¤¡¢Âç²ñÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤¬ÃËÀ5¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥«¥ë¥À¥ó¥¹¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÖM!LK¡×¤Î¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¡Êºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§Kanata Okajima, Hayato Yamamoto¡Ë¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Ï¡ÖÂè67²óµ±¤¯¡ªÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥ÉÂç¾Þ¡×¤ÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò³ÍÆÀ¡£¡ÖM!LK¡×¤ÏÂç¤ß¤½¤«¤ÎNHK¹ÈÇò²Î¹çÀï¤Ë½é½Ð¾ì¤·¤¿¤Û¤«¡¢²Î»ì¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¡Ö2025 T¡õDÊÝ¸±¥°¥ë¡¼¥×¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Î¸õÊä¤Ë¤â¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ìÇ¯¤òÂåÉ½¤¹¤ë³Ú¶Ê¤À¤Ã¤¿¡£±¿±Ä°Ñ°÷²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÌÀ¤ë¤¯Á°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤È¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬¡¢¹â¹»µå»ù¤ò¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È³Î¿®¤·¡¢ÁªÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡25Ç¯¤ÎÂè97²óÂç²ñ¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ï¡¢ÃËÀ3¿ÍÁÈ¥Ð¥ó¥É¡ÖOmoinotake¡×¤Î¡Ö´ö²¯¸÷Ç¯¡×¡£24Ç¯¤ÎÂè96²óÂç²ñ¤Ï¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¤Î¡Ö°¦¤Î²Ö¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¯É½¤ËÈ¼¤¤¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£
¡ãº´ÌîÍ¦ÅÍ¡ä
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ç¹Ã»Ò±à¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»µå»ù¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯¸÷±É¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë³§¤µ¤ó¤¬²ù¤¤¤Ê¤¯¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤â¼«Ê¬¤Ë¤âÂÇ¤Á¾¡¤Ä¡ÉSo good¡É¤Ê¥×¥ì¡¼¤Î¸å²¡¤·¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ã±ö粼ÂÀÃÒ¡ä
¡¡¹Ã»Ò±à¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¤³¤Î¶Ê¤¬¾¯¤·¤Ç¤âÁª¼ê¤ÎÊý¡¹¤ÎÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ãÁ¾Ìî½ØÂÀ¡ä
¡¡¤³¤ÎÅÙ¡¢Îò»Ë¤¢¤ë½Õ¤Î¥»¥ó¥Ð¥Ä¹Ã»Ò±à¤ÎÆþ¾ì¹Ô¿Ê¶Ê¤Ë¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤òÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¸÷±É¤Ç¤¹¡£µã¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡£¤¹¤Ù¤Æ¤¬ÀÄ½Õ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬¡¢¤½¤Î°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤¹½Ö´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢Á´ÎÏ¤ÇÀÄ½Õ¤ò±þ±ç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¿´¤«¤é´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ã»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ä
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤¿ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Âç²ñ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¡¢¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤ÆÎý½¬¤·¤Æ¤¤¿Áª¼ê¤ÎÊý¡¹¡¢¿´¤«¤é¡É¥Ó¥¸¥å¤¬¥¤¥¤¡É¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¶Ê¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¤ë¤ª¼êÅÁ¤¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ãµÈÅÄ¿Î¿Í¡ä
¡¡¹Ã»Ò±à¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¢¤ëÂç²ñ¤Ç¡Ö¥¤¥¤¤¸¤ã¤ó¡×¤¬Î®¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤¿¤Á¤Î¶Ê¤¬¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÀÄ½Õ¤òºÌ¤ì¤ë»ö¤òµ§¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥Á¥§¥¹¥È¡ª