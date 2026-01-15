²¾ÁõÂç¾Þ¤Ç¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×...¡¡¡Ö±ê¾åµ¤Ì£¡×¤ä¤¹»Ò¤ÎÈ¯¸À¤ò¸µ·Ý¿Í¤Îºî²È¤¬Ê¬ÀÏ
¸µ¡Ö¥Ï¥ê¥¬¥Í¥í¥Ã¥¯¡×¤Ç¸½ºß¤Ï¹½À®ºî²È¡¦ÊüÁ÷ºî²È¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤¬¡¢2026Ç¯1·î14Æü¤ËX¤Ç¡¢·Ý¿Í¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤¬¡Ö±ê¾åµ¤Ì£¡×¤À¤È¤·¤Æ¡¢ÈãÈ½¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¤ä²¾ÁõÂç¾Þ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¡Ö¥â¥ä¤Ã¤¿¡×¤ÎÀ¼
¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¡¢1·î12ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ö¶Ö¤Á¤ã¤ó¡õ¹á¼è¿µ¸ã¤ÎÂè101²óÁ´ÆüËÜ²¾ÁõÂç¾Þ¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¿³ºº°÷¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£²ó¤¬54²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤ë¾ïÏ¢½Ð¾ì¼Ô¤¬7ÅÀ¤Ç¡ÖÉÔ¹ç³Ê¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Æ¡ÖÂç¹¥¤¤Çº£Æü³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Öº£Æü¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¤É¤¦¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ç¤Ï¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¾Ð¤¤¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¥â¥ä¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«¤é¿Ê¤ó¤Çµó¼ê¤·¤Æ¡¢°ìÈÌ¿Í¤Ë¡Ø¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ù¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢17ÅÀ¤Ç¡Ö¹ç³Ê¡×¤·¤¿½Ð¾ì¼Ô¤é¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¸å¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤òµá¤á¤é¤ì¤¿ºÝ¡¢2ÅÀËþÅÀÃæ1ÅÀ¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈË«¤á¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤¹¤¤¤Þ¤»¤ó¡¢¤Ç¤â2ÅÀ¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö2ÅÀ¤Ã¤Æ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡¢¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¾ìÌÌ¤âÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢25Ç¯12·î8ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¡¢STARTO ENTERTAINMENT¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢½êÂ°¤Î¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKEY TO LIT¡Ê¥¥Æ¥ì¥Ä¡Ë¡×¤ÎÃö¼íÁóÌï¤µ¤ó¤¬Í¥¾¡¤òÆ¨¤·²ù¤·¤¬¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡¢¡Ö¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¸¤Ã¤¿¤³¤È¤â¡¢SNS¤Ç¤Ò¤ó¤·¤å¤¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤ÏX¤Ç¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÇ¶á±ê¾åµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸µ¼«±Ò´±¤È¤¤¤¦ÊÑ¤ï¤ê¼ï¤Î·ÐÎò¤È¡¢²Ä°¦¤é¤·¤¤ÍÆ»Ñ¤È¤¿¤É¤¿¤É¤·¤¤¤ªÃý¤ê¤¬Áê¤Þ¤Ã¤ÆÁá¤¯¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤ê¤À¤³¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£
¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò³è¤«¤·¤Æ¡ÖµÕ¤ò¤Ä¤¯¡×¤È¤¤¤¦µ»Ë¡¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡Ö¡ØÆÇ¤Ê¤ó¤ÆÅÇ¤¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤ÎÉ¤¤¿Í¡Ê¥Ô¥å¥¢¤Ê¿Í¡Ë¤¬ÆÇ¤òÅÇ¤¯¡Ù¤È¤¤¤¦¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¥¦¥±¤ä¤¹¤¤¡×¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤âÂ¿ÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤À¤¬¡¢º£¤Î¾õ¶·¤«¤éÎ³Î©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤È¡¢¸½ºß¤Î¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¾õ¶·¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£
²¾ÁõÂç¾Þ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡Ö¡Ø´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¡×
¥æ¥¦¥¥í¥Ã¥¯¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤Î¡Ö²¾ÁõÂç¾Þ¡×¤Ç¤Î¡Ö2ÅÀ¤ÏÉÕ¤±¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊÌ¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤Î¤Ë¿¿ÌÌÌÜ¤À¤«¤é¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤À¤±¡×¤È¿äÂ¬¡£¤½¤Î¸å¤Î¡Ö2ÅÀ¤Ã¤Æ¤Û¤É¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×È¯¸À¤ÎÄ¾Á°¤ÏÊÔ½¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢¡Ö¤½¤ÎÁ°¤Ë²¿¤«ÍýÍ³¤ò½Ò¤Ù¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢¤Á¤ã¤ó¤È²£¤Î¥Î¥Ö¥³¥ÖµÈÂ¼·¯¤¬¥Ä¥Ã¥³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Î¥»¥ª¥ê¡¼¤Ç¤¹¤·¡¢Â¿Ê¬»ëÄ°¼Ô¤È²ñ¾ì¤Î²¹ÅÙº¹¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤À¤«¤é¤½¤ó¤Ê¤ËÈãÈ½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸«²ò¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤ä¤¹»Ò¤µ¤ó¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¡Ö¡Ø´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤«¤é¤ÎÈ¯¸À¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¡ØºÇ¸å¤Þ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤½¤¦¤È¤·¤¿ÅØÎÏ¡Ù¤ÈÂª¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¿¤È¤³¤í¤¬¥«¥á¥é¤ËÈ´¤«¤ì¤¿ÉôÊ¬¡×¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ø¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤Þ¤Ç¸À¤¦¤³¤È¤«¡©¡Ù¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÊÔ½¸¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¡£
Ãö¼í¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¤¤¤¸¤ê¤Ï¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¸À¤¨¤¿¤³¤È¡×
¡Ö¸Æ¤Ó½Ð¤·ÀèÀ¸¥¿¥Ê¥«¡×¤Ç¤ÎÃö¼í¤µ¤ó¤ËÂÐ¤¹¤ë¡Ö¤À¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤â¤ÎÀ¨¤¯Ãç¤¬¤¤¤¤¤«¤é¸À¤¨¤¿¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸«¤ë¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¿·»²STARTO¥Õ¥¡¥ó¤ÎËÍ¸Ä¿Í¤Î°Õ¸«¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¡Ù¤È¤¤¤¦½É´ê¤ò²Ì¤¿¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÌµÇ°¤µ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëµ¤»ý¤Á¤ÏÄË¤¤¤Û¤É¤ï¤«¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¤¦¾¯¤·ÃúÇ«¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢Ãö¼í¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Îµ¤»ý¤Á¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¼Ü¤ÎÌäÂê¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤ó¤ÊÀÚ¤ê¼Î¤Æ¤º¤Ë¡Ø¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬5Ç¯¿¤Ó¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¸À¤¤Êý¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¡£