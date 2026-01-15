M-1²¦¼Ô¤¿¤¯¤í¤¦¤¬Êì¹»³®Àû¤ÇºÆÃíÌÜ¤Îµþ»ºÂç¡¢¾åÊý¤ª¾Ð¤¤³¦¤ò»Ù¤¨¤ë¡È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡ÉOBÇÚ½Ð¤Î¥ï¥±
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡Ù¡ÊÄ«ÆüÊüÁ÷À©ºî¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ç¡¢¥À¡¼¥¯¥Û¡¼¥¹ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Í¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¤¿¤¯¤í¤¦¤Î¥Í¥¿¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡¢KSD=µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¡Êµþ»ºÂç¡Ë¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£¤Ç¤ÏÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¿åÃåÈþ½÷¤¿¤Á¤Î¾å¤òÍç¤Ç¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤¹¤ëÄáÉÓ
¤¿¤¯¤í¤¦ÀÖÌÚ¤òÉ½¾´¤·¤¿KSD
¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È3Ê¸»ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¸ÇÍÌ¾»ì¥Ü¥±¤Î¥Í¥¿¤òÏ¢È¯¤·¡¢¤½¤Î¤Ò¤È¤Ä¤¬¡ØKSD¡Ù¤È¤¤¤¦¥Ü¥±¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿µþÅÔ»º¶ÈÂç³Ø¤Ç¤¹¡£¿³ºº°÷¤Î¹ÖÉ¾¤Ç¤ÏÃæÀî²È¤ÎÎéÆó¤µ¤ó¤«¤é¡È°ìÈÖ¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤È¾Î»¿¤µ¤ì¡¢»Ê²ñ¤Îº£ÅÄ¹Ì»Ê¤µ¤ó¤È¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ç¤Ï¥Ü¥±¤ÎÀÖÌÚÍµ¤µ¤ó¤¬¼ÂºÝ¤Ëµþ»ºÂç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Âç³Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÎ¬¾Î¤ÏKSU¤Ç¤¹¤¬¡¢°ìµ¤¤ËÃÎÌ¾ÅÙ¤ò¤¢¤²¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡1·î14Æü¤Ë¤Ï¡¢¸½Ìò³ØÀ¸1000¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤¿µþ»ºÂç¤Î¥Û¡¼¥ë¤Ë¤¿¤¯¤í¤¦¤¬¾·¤«¤ì¡¢ÀÖÌÚ¤¬¡ÖÂ´¶ÈÀ¸¸²¾´¡×¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÏÀÖÌÚ¤Î¤Û¤«Æ±Âç³Ø½Ð¿È¤Î¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤òÍí¤á¤¿À¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤ë¡£
¡Ô¤¢¤Î¤Í¤Î¤Í¡¢ÄáÉÓ»Õ¾¢¡¢ÀÐÅÄÌ÷¤ËÂ³¤¤¿¤¯¤í¤¦¤âµþ»ºÂç¤ª¾Ð¤¤ÏÈ¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Í!¡Õ
¡Ôµþ»ºÂç¤Ï¾åÊý¤ª¾Ð¤¤³¦¤Ç¤ÏÀÎ¤«¤éÍÌ¾¤ÊÂç³Ø¡¢¤ª¾Ð¤¤³¦¤ÎÅìÂç¡Õ
¡¡µþ»ºÂç¤Î¤ª¾Ð¤¤·ÏOB¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤È¤·¤Æ¤¢¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬Íî¸ì²È¤Î¾ÐÊ¡ÄâÄáÉÓ¤À¤í¤¦¡£
¡ÖÄáÉÓ¤µ¤ó¤ÏËÜ³ÊÅª¤ËÍî¸ì²È¤òÌÜ»Ø¤¹¤¿¤áÂç³Ø¤òÃæÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ºß³ØÃæ¤Ë¤Ï°ì»þ´ü¡¢¤Î¤Á¤Ë¥³¥ß¥Ã¥¯¥½¥ó¥°¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ëÀ¶¿å¹ñÌÀ¤µ¤ó¤È¸¶ÅÄ¿Ïº¤Ë¤è¤ë¡Ø¤¢¤Î¤Í¤Î¤Í¡Ù¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤Ï¤Î¤Á¤ËÂç³Ø¤«¤éÆÃÊÌ¤ËÂ´¶È¾Ú½ñ¼øÍ¿¤òÄó°Æ¤µ¤ì¤ë¤â¡¢ÃÇ¤Ã¤¿°ïÏÃ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÄáÉÓ¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯¤Î¤¬¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¡¦¥ê¥ó¥´¤µ¤ó¤ä¡¢ÀÐÅÄÌ÷¤µ¤ó¡¢ËÌÌîÀ¿¤µ¤ó¤Ê¤É¤Ç¤¹¤Í¡£¤¤¤º¤ì¤â¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ê¡¢´ØÀ¾¤Ç¤ÎÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤Êý¡¹¤Ç¤¹¡×
¡¡¤¿¤¯¤í¤¦¤ÎÀÖÌÚ¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤äÃæ·ø·Ý¿Í¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¡È¥¯¥º·Ý¿Í¡É¤Ç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤·¤¿²¬ÌîÍÛ°ì¤µ¤ó¤âµþ»ºÂç½Ð¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢4Ç¯´Ö¤Ç¼èÆÀÃ±°Ì¥¼¥í¤Î¤Þ¤ÞÃæÂà¤¹¤ë¥¯¥º¤Ö¤ê¤ò³ØÀ¸»þÂå¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£2016Ç¯¤ËÂçºå¤«¤éÅìµþ¤Ë³èÆ°µòÅÀ¤ò°Ü¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¤Î¥¢¥¤¥í¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ï¤È¤â¤Ëµþ»ºÂç¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤Û¤«¡¢¥·¥Ö¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤Ï¡¢WAHAHAËÜÊÞ½êÂ°¤Î¡ÈÉ¡¤ËµÍ¤á¤¿¥°¥ê¡¼¥óÆ¦Èô¤Ð¤··Ý¡É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÇß³ÀµÁÌÀ¤µ¤ó¤ä¡¢¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Î¥Ö¥ì¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëÊüÁ÷ºî²È¤Ç¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎÁÒËÜÈþÄÅÎ±¤µ¤ó¤âOB¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Þ¤¹¡×
¡¡µþ»ºÂç¤Ï2026Ç¯¸½ºß¡¢Ê¸·Ï¡¦Íý·Ï¹ç¤ï¤»¤Æ10³ØÉô¤òÍÊ¤·¡¢1965Ç¯¤ÎÁÏÎ©°ÊÍè¡¢Á´³ØÀ¸¤¬1¤Ä¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ç³Ø¤Ö¡È°ìµòÅÀÂç³Ø¡É¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥ï¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤æ¤¨¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¿¥¤¥×¤Î³ØÀ¸¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤»É·ã¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ª¾Ð¤¤³¦¤ËÍ¥¤ì¤¿¿Íºà¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£