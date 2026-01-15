¾®¸¶Àµ»Ò¡Ø¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ù¤ÎºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡Ö¤³¤ì¤â¡¢¤´±ï¤«¤Ê¤È¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¤Î¾®¸¶Àµ»Ò¤¬13Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¢¥á¥Ö¥í¤ò¹¹¿·¡£¹âµé¥Ö¥é¥ó¥É¡ØBOTTEGA VENETA¡Ê¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ë¡Ù¤ÎºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¾®¸¶¤Ï¡Ö¥Ð¥ó¥³¥¯¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¤ÎÊ©Áü¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÇÒ¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡Öº£Ç¯¤Ï¥´¡¼¥ë¥É¤Êµ¤Ê¬¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡ÖÁ°¤«¤éµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ÆÉÊÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿ºâÉÛ¤ÎºÆÆþ²ÙÄÌÃÎ¤¬ÆÏ¤¡ª¤³¤ì¤â¡¢¤´±ï¤«¤Ê¤È¡ª¡×¤È¡¢ÂÚºßÀè¤Î¥Ð¥ó¥³¥¯¤«¤é¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¤ÇºâÉÛ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¼«Âð¤ËÆÏ¤¤¤¿¡Ø¥Ü¥Ã¥Æ¥¬¡¦¥ô¥§¥Í¥¿¡Ù¤Î¡Ö¥´¡¼¥ë¥É»Å¾å¤² ¥ì¥¶¡¼ ¥ß¥ËºâÉÛ¡×¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö»È¤¤¾¡¼ê¤â¤è¤µ¤½¤¦¡×¤Èµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ç¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¹ØÆþ»ñ¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖºòÇ¯Ã¶Æá¤µ¤ó¤«¤éÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤À»È¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤³¤ì¤Ë·èÄê¡×¤È¡¢É×¤Ç¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÌîµå²òÀâ¼Ô¡¦¥Þ¥Ã¥¯ÎëÌÚ¤«¤é¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢¥Ö¥í¥°¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£