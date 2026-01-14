¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×TV¥¢¥Ë¥á4´üÀ©ºî·èÄê¡ª ¸ø¼°¿·ºî¥²ー¥à¤â2026Ç¯ÇÛ¿®·èÄê¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¤Î´ë²è¾ðÊó¤â²ò¶Ø
¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×TV¥¢¥Ë¥á4´ü¤¬À½ºî¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¤Ï¡¢1·î¤ËTV¥¢¥Ë¥á1´ü¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢ËÜÆü1·î13Æü¤Ç¥¢¥Ë¥áÊüÁ÷10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿°ÛÀ¤³¦¥³¥á¥Ç¥£¡£TV¥¢¥Ë¥á4´üÀ½ºî·èÄê¤ÎÈ¯É½¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¡¢10¼þÇ¯¤Ë´ØÏ¢¤·¤¿ÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ðÊó¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºîÉÊ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¡¢7·î¤Ë¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÄÉ²Ã½Ð±é¤ò´Þ¤á¤¿Â³Êó¤Ï¡¢3·îº¢¤Ë¹ðÃÎ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
ÆüÄø¡§7·î26Æü
½Ð±é¡§Ê¡Åç½á¤µ¤ó¡¢±«µÜÅ·¤µ¤ó¡¢¹â¶¶Íû°Í¤µ¤ó¡¢³ýÌî°¦°á¤µ¤ó¡¢Machico¤µ¤ó¡¢and more
²ñ¾ì¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡Ö¥Ñ¥·¥Õ¥£¥³²£ÉÍ¡×¹ñÎ©Âç¥Ûー¥ë
¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯µÇ°Å¸¼¨²ñ¤¬³«ºÅ·èÄê¡ª
¡¡¥¢¥Ë¥á10¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿ºîÉÊÅ¸¼¨²ñ¤¬¡¢º£½©¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÂ³Êó¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¡£
ÆüÄø¡§2026Ç¯½©º¢
²ñ¾ì¡§½©ÍÕ¸¶UDX2³¬¡ÖAKIBA_SQUARE¡×
¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á½ñ¤²¼¤í¤·¥¹¥Èー¥êー¤Ë¤è¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤¬¸ø³«·èÄê
¡¡¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á»á½ñ¤²¼¤í¤·¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤È¤Ê¤ë¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£1Ç¯¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤Î³¹¤Ç½Õ²Æ½©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤Îµ¨Àá¤Ëµ¯¤¤ë¥«¥º¥Þ¤¿¤Á¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤¬ÆÏ¤±¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¥ªー¥Ç¥£¥ª¥É¥é¥Þ¤ÏYouTube¤Ë¤ÆÇÛ¿®Í½Äê¡£º£Åß¤Ë¸ø³«Í½Äê¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ï¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥¹¥Îー¡¦¥Õ¥§¥¢¥êー¥Æ¥¤¥ë～É¹²Ú¤Îµ¨Àá～¡×¡£¥¢¥Ë¥áÉÁ¤²¼¤í¤·¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥é¥¹¥È¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¤½¤ì¤Ï¤¤¤Ä¤â¤è¤ê´¨¤µ¤¬¸·¤·¤¤Åß¤ÎÆü¡£¥«¥º¥Þ¤È¥¢¥¯¥¢¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤è¤¦¤ËÃÈÏ§¤ÎÁ°¤Ç¤Ì¤¯¤Ì¤¯¤À¤é¤À¤é¤È²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥¯¥¨¥¹¥È¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤á¤°¤ß¤ó¤¬2¿Í¤ËÌå¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢³°½Ð¤«¤éµ¢Âð¤·¤¿¥À¥¯¥Í¥¹¤¬¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Ê¤¬¤é3¿Í¤Ë¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÍÅÀº¤À¡ª ¥¢¥¯¥»¥ë¤Î³¹¶á¤¯¤ËÍÅÀº¤¬¸½¤ì¤¿¤é¤·¤¤¤¾¡ª ¡×
¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¥é¥¸¥ª¡×²û¤«¤·¤Î²áµî²ó¤¬YouTube¤Ë¤ÆÉü³èÇÛ¿®·èÄê¡ª
¡¡¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥é¥¸¥ª¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×ÄÌ¾Î¡Ö¤³¤Î¤¹¤Ð¥é¥¸¥ª¡×¤Î²û¤«¤·¤Î²áµî²ó¤¬Éü³èÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£Âè1²ó¤«¤éÂè54²ó¤Þ¤Ç¤¬¡¢1·î¤«¤éËè½µYouTube¤Ë¤Æ´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¡£
¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§Ê¡Åç½á¤µ¤ó¡Ê¥«¥º¥ÞÌò¡Ë¡¢¹â¶¶Íû°Í¤µ¤ó¡Ê¤á¤°¤ß¤óÌò¡Ë
¡¡¤½¤ÎÂ¾¡¢2·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¸¶ºî¾®ÀâºÇ¿·´©¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª ¤è¤ê¤ß¤Á£´²óÌÜ¡ª¡×¤ÎÉ½»æ¥¤¥é¥¹¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£3·î18Æü¤Ë¤Ï¡¢10¼þÇ¯µÇ°SONG-BOX¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¥²ー¥à¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª～¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤³¹¤ËÈË±É¤ò¡ª～¡×¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈPC¤Ë¤Æ2026Ç¯ÇÛ¿®
¡¡¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á»áÀ©ºî´Æ½¤¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í»áÀ©ºî¶¨ÎÏ¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Î¸ø¼°¿·ºî¥²ー¥à¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª～¤³¤Î°¦¤¹¤Ù¤³¹¤ËÈË±É¤ò¡ª～¡×¤¬¥â¥Ð¥¤¥ë¤ÈPC¤Ç2026Ç¯¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤³¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤À¤³¦¤Ë½ËÊ¡¤ò¡ª¡×¥·¥êー¥º¤òÂêºà¤È¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£È¯É½¤ËºÝ¤·¡¢¥²ー¥à¤Î¥Æ¥£¥¶ー¥µ¥¤¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢¸¶ºî¡¦¶Ç¤Ê¤Ä¤á»á¤È¡¢¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í»á¤Ë¤è¤ë¥²ー¥à²½¤Ø¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¸¶ºî¡§¶Ç¤Ê¤Ä¤á»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¡¡¤³¤Î¤¹¤Ð¿·ºî¥²ー¥à¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡õ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¡¡¤æ¤ó¤æ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¸É¹â¤Î¥½¥í¥×¥ìー¥äー¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤É¤¦¤«¤Ü¤Ã¤Á¤¬¥Ï¥Ö¤é¤ì¤Ê¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È»ÅÍÍ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¡ª ¥²ー¥à³«»Ï¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡Ú¸¶ºî¥¤¥é¥¹¥È¡§»°Åè¤¯¤í¤Í»á ¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤Î¤¹¤Ð¿·ºî¥²ー¥à¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª¡ª
¤Þ¤¿¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥«¥º¥Þ¤µ¤óÃ£¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤¬¿´¤«¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª ³§ÍÍ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÍ·¤ó¤ÇÄº¤±¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡ª »ä¤âÇÛ¿®³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤éÍ·¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹ー¡ª
(C)¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í¡¿KADOKAWA¡¿¤³¤Î¤¹¤Ð4À½ºî°Ñ°÷²ñ
(C)¶Ç¤Ê¤Ä¤á¡¦»°Åè¤¯¤í¤Í¡¿KADOKAWA¡¿¤³¤Î¤¹¤Ð¥²ー¥à¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È