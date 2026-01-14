AKB48¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×³«ºÅ¡ª ÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¹©Æ£²Ú½ã¤¬¡Ö¥³¥ó¥È¤ä¤ë¡©¡×¿·¤¿¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò´«Í¶
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëAKB48¡ÖÆó½½ºÐ¤Î¤Ä¤É¤¤¡×¤¬1·î12Æü¡Ê·î¡ËÅìµþ¡¦¿ÀÅÄÌÀ¿À¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¡¢18´üÀ¸¤Î½©»³Í³Æà¡¢¿·°æºÌ±Ê¡¢¹©Æ£²Ú½ã¡¢µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ¡¢Ç÷Í³²ê¼Â¤È19´üÀ¸¤Î²ÖÅÄÍõ°á¤Î6¿Í¤¬À²¤ìÃå¤òÈäÏª¡£º£Ç¯¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡ÖAKB48¤ÈÆ±¤¤Ç¯À¤Âå¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¤Þ¤¿¸áÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢"¤¦¤Þ"¤¤¼ò¤Ç¶À³«¤¤ò¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦AKB48¥Ý¡¼¥º
²ÖÅÄÍõ°á
ËÁÆ¬¤Î¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç²ÖÅÄ¤Ï¡ÖÆü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤ä²ÈÂ²¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£2026Ç¯¤ÏAKB48¤È¤·¤Æ¤â¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¿Ê²½¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Ñ¥«¤é¤Ã¤È³Ì¤òÇË¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê1Ç¯¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
µ×ÊÝÉ±ºÚÇµ
µ×ÊÝ¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀè¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ç¤â¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤âAKB48¤È¤·¤Æ¤âÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£º£Ç¯¤Ï¸áÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÇÏ¤Î¤è¤¦¤ËÈôÌö¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯¤Ë¡×¤ÈÀÀ¤¦¡£
½©»³Í³Æà
AKB48¤¬½ÐÍè¤¿4Æü¸å¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦½©»³¤Ï¡ÖAKB48¤Ï20Ç¯´Ö¡¢ÀèÇÚÊý¤¬·Ò¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¤¹¤¬¡¢21Ç¯ÌÜ¤Ï¤½¤Î¾ì½ê¤ò¤¿¤À¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¿§¤Ç¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢À¿¿´À¿°Õ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£20¼þÇ¯¤ÏÀèÇÚÊý¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£¤ÎAKB48¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£21Ç¯ÌÜ¤Ï¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤È°¦¤µ¤ì¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¿·°æºÌ±Ê
±Ñ¸¡½à°ìµé¤ò»ý¤Ä¿·°æ¤Ï¡ÖDare to dream big¡×¤È±Ñ¸ì¤ÇÀÀ¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡£¡Ö¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÌ´¤ò¸«¤ëµ¡²ñ¤Ã¤Æ¾¯¤Ê¤¯¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤¢¤¨¤ÆÂç¤¤ÊÌ´¤ò¸«¤ëÍ¦µ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢¾ï¤Ë´õË¾¤ò¶»¤Ë¤Þ¤Ã¤¹¤°Êâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¡£Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ø¤ÎÌ´¤ò¶»¤Ë¡¢Á´¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÌ´¤ò·Ç¤²¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¹©Æ£²Ú½ã
¹©Æ£¤Ï¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏAKB48¤ÈÆ±¤¸20¼þÇ¯¡¢20ºÐ¤ÎÀ¤Âå¤ÇAKB48¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£Æü¤È¤¤¤¦Æü¤òAKB48¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¡¢·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ º£Ç¯¤Ï½éÁªÈ´¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥Éµé¤ÎAKB48º²¤Ç¶î¤±È´¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ ¿·¤¿¤ÊÎò»Ë¤ÎÌÜ·â¼Ô¤Ë¤¼¤Ò¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È´üÂÔ¤ò»ý¤¿¤»¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£
Ç÷Í³²ê¼Â
Ç÷¤Ï ¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï¤Ò¤È¤ê¤Î⼤⼈¤È¤·¤Æ¡¢¹¥¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤äÅØÎÏ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ ¡Ø¶ìÏ«¤Ï°ì½Ö¡¢¸å²ù¤Ï°ìÀ¸¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¶»¤Ë¡¢21Ç¯ÌÜ¤ÎAKB48¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë°ì¿Í¤È¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÄ©Àï¤·Â³¤±¤é¤ì¤ë¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¡£´¶¼Õ¤òËº¤ì¤º¤Ë¡¢°ìÊâ¤º¤Ä¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡× ¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
ËèÇ¯¹±Îã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¢þ¢þÀ¤Âå¤ÎÈ¯É½¡£º£Ç¯¤Ï¡ÖAKB48Æ±¤¤Ç¯À¤Âå¡×¤À¤½¤¦¡£½©»³¤¬¡ÖAKB48¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿Îò»Ë¤È¤È¤â¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£21Ç¯ÌÜ¤ÎAKB48¤Ï»ä¤¿¤Á¤¬°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¾¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤½¤Î°ÕÌ£¤ò¤¢¤«¤·¤¿¡£
¿·¤¿¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òµ¼Ô¤«¤éÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¿·°æ¤Ï¡ÖºòÇ¯¡¢ÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Î¸øÌó¤Ç¡Ø¥Ð¥¯Å¾¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢½¬ÆÀ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¤È¤·¤Æ¥Ð¥¯Ãè¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡Öº£Ç¯Ãæ¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢4·î¤ÎÂå¡¹ÌÚ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤â¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
Ç¯Ëö¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÇ÷¤È°ì½ï¤ËÌ¡ºÍ¤òÈäÏª¤·¤¿¹©Æ£¤Ï¡Ö¥³¥ó¥È¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÀë¸À¡£ÁêÊý¤ÎÇ÷¤Ï¡ÖÌ¡ºÍ¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ë³ê¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡Ê¶ì¾Ð¡Ë¡£¥³¥ó¥È¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÎý¤Ã¤ÆÌÌÇò¤¤¤Î¤òÈäÏª¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£¤½¤³¤Ë¹©Æ£¤¬¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤ä¤ë¡©¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¡¢¤¶¤ï¤Ä¤¯¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÃÇ¤é¤ì·âÄÀ¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«¿Í¿ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ç¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·è°Õ¤ò¤¢¤é¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë½©»³¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÂåÉ½¤·¡¢¡Ö2·î25Æü¤Ë¤Ï67ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢4·î3Æü¡Á5Æü¤Ë¤Ï¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ìÂè1ÂÎ°é´Û¤Ë¤Æ½Õ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤ì¤ë¤«¤¬21Ç¯ÌÜ¤ÇÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤âÁ´ÎÏ¤Ç´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦»£±Æ¡¿´Øº¬¹°¹¯