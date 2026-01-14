モデルの谷碧（27）が13日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。水着姿を投稿した。

「海が恋しい」とつづり、紫色の超ハイレグワンピース水着ショットを公開。胸元も大胆に露出したデザインで、素材も薄く、へその位置が透けて分かるほどの衝撃的な動画だ。

ストーリーズでは白を基調としたドット柄ビキニ水着姿も披露。「2月のイベントは今のところ2月8日（日）のDVD発売イベントだけ だからみんな撮影しに来てね」と呼びかけた。

ファンやフォロワーからも「セクシーな水着姿」「布面積が小さくて良い」「凄い角度」「凄い身体」「日本人離れしたワガママ神ボディ」「最高にお美しい」「人魚姫かと」「エロ可愛ゆし」「エゲツなくセクシー」「凄すぎちゃって…」「たまらん」などのコメントが寄せられている。

谷は岩手県出身。新潟大教育学部を卒業し、中高の社会科教員免許を取得している。170センチの長身で小学生から大学までバスケットボールを経験。元OLで、25年1月にグラビアデビュー。元フジテレビのアナウンサーで現在はフリーで活躍する加藤綾子アナに似ていると話題になり、雑誌などでは「グラビア界のカトパン」とキャッチフレーズがついたこともある。