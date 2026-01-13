セブン‐イレブン「豆腐スイーツバー」新作発表…カフェラテ味 さらに本物「カフェラテ」も進化【概要】
セブン‐イレブン・ジャパンは、「豆腐スイーツバー」シリーズの新作『セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ』を、1月20日から順次発売すると発表した。
【画像】セブン‐イレブン『カフェラテ』が進化…クリーミーボタン追加
「豆腐スイーツバー」は、高タンパク・低糖質で人気。2024年3月の登場から25年12月末までで累計発売数1900万本を突破している。
新フレーバーは、ヘルシーながらスイーツとしての満足度も楽しめる「食べるカフェラテ」となる。なめらかな口当たりとコク深い風味は、セブンカフェのノウハウを構築してきたセブン‐イレブンだからこそ実現できたとする。
また、『セブンカフェ カフェラテ』は、よりミルク感が強いカフェラテへのニーズに応え、ミルク量が選べる「クリーミー」ボタンを追加し、コーヒー感が魅力の現行のカフェラテよりもミルクの甘さと香りを楽しめるようになった。
■セブンプレミアム 豆腐スイーツバー カフェラテ
価格：178円（税込192.24円）
発売日：1月20日（火）〜順次
販売エリア：一部エリアを除く首都圏
※1月27日（火）〜順次
販売エリア：北海道、福島県、茨城県、群馬県、栃木県、長野県、山梨県、東海、大阪府、奈良県、和歌山県、中国、福岡県、佐賀県、長崎県
※2月3日（火）〜順次
販売エリア：青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、新潟県、富山県、石川県、福井県、兵庫県、京都府、滋賀県、中国、大分県、熊本県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県
■セブンカフェ カフェラテ
価格：
ホットR（レギュラー）204円（税込220.32円）
ホットL（ラージ）260円（税込280.80円）
アイスR（レギュラー）250円（税込270円）
アイスL（ラージ）315円（税込340.20円）
販売エリア：全国
