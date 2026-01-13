低気圧が日本海にあって、東北東へ進んでいる影響できょうからあすにかけ庄内では、大荒れや大しけとなる所があるでしょう。

【写真を見る】【動画】飛島への定期船が21日連続の欠航...過去最長を更新し続ける きょうの県内は多くの所で雪や雨（山形）

こうした中、年末から欠航が続く定期船「とびしま」は、悪天候のためきょうも欠航となっています。

山形地方気象台によりますときょうの県内は低気圧や前線の影響により、雪や雨の降る所が多く、ふぶく所や雷を伴う所がある見込みです。

あすも西高東低の気圧配置や気圧の谷の影響により、雪で、ふぶく所がある見込みです。

庄内ではきょうからあすにかけ大荒れや大しけとなる所がある見込みです。

こうした影響で酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」は、きょうも欠航となっています。

定期船「とびしま」は、年末から続く荒れた天気の影響で欠航が過去最長を更新し続けていて、きょうで２１日連続となっています。

酒田市では今後、物資だけを載せて運航する「臨時便」を出航できるよう準備しているということですが、悪天候が続くことが見込まれるためきょう午後も欠航の見込みです。