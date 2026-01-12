旅行や出張でホテルに泊まった際、忘れ物をしてしまい、困った経験はありませんか。ホテルの客室内でよく見つかる忘れ物について、ホテルビースイーツ（大阪市中央区）が公式TikTokアカウントで紹介しています。

【要注意】「えっ…」 これがホテルの客室内でよく見つかる“忘れ物”です！

公式TikTokアカウントが公開した動画では、スタッフが、客室内でよく見つかる忘れ物として「眼鏡」「充電器」「イヤホン」「スマホ」などを紹介しています。

枕の下は忘れ物が見つかりやすいといい、スタッフは「結構忘れている人が多いです」と注意喚起。また、冷蔵庫に飲み物を忘れるケースも多いということです。

この投稿に対し、SNS上では「全部あるある」「なるべくあちこちに私物を置かないようにしてます」といった声のほか、「確かに飲み物は忘れそう」「未開封の飲み物の忘れ率めちゃくちゃ高い」など、飲み物を忘れやすいことに共感する声が上がっています。

ホテルに宿泊した際は、チェックアウト時に忘れ物がないか必ずチェックしましょう。

