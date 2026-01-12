軽SUVらしさと実用性を両立した一台に反響

ここ数年、日本の自動車市場では物価高や燃料価格の変動、さらにはアウトドアブームの定着といった社会背景を受け、クルマ選びの価値観が大きく変わりつつあります。

そんな中、軽自動車という枠に収まりながらも、SUVテイストを巧みに取り入れた軽SUVが改めて注目を集めています。

もともと軽自動車といえば、維持費の安さや取り回しの良さが最大の魅力でした。しかし近年は、それに加えてデザイン性や趣味性を重視するユーザーが増え、スズキ「ハスラー」やダイハツ「タフト」、三菱「デリカミニ」など、個性的な軽SUVが市場を賑わせています。

これらのモデルは、単なる「軽＋SUV風」という枠を超え、使い勝手や安全性能、快適装備までしっかり作り込まれている点が支持されています。

こうした流れの中で、意外に思われる存在がマツダの軽SUVです。マツダといえば「CXシリーズ」に代表されるミドルサイズ以上のSUVの印象が強いですが、軽自動車分野でも独自の世界観を打ち出しています。

その代表格が「フレアワゴン タフスタイル」です。このモデルは、スズキ「スペーシア」をベースとしたOEM車でありながら、SUVらしい装いと実用性を巧みに融合させています。

2024年秋に登場した現行モデルでは、デザインと機能性の両立がさらに進化しました。ボディサイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1800mmで、ホイールベースは2460mmです。

室内空間も長さ2170mm×幅1345mm×高さ1415mmと非常に広く確保されており、後席や荷室の余裕は、ファミリー層やアウトドア愛好者にとって十分以上と感じられるレベルです。日常の買い物から週末のキャンプまで、一台でこなせる懐の深さがあります。

外観では、丸型LEDヘッドランプや専用グリル、スキッドプレート風のバンパー処理などがSUV感を強調しています。

一方で、内装はタフな造形ながらマツダらしい落ち着きと機能美が感じられる箇所もあり、カーキ色をアクセントにしたインパネや撥水加工のシートなど、実際の使用シーンを想定した工夫が随所に盛り込まれています。汚れを気にせず使えるラゲッジスペースも、アウトドア用途では大きな魅力です。

装備面では、寒冷地でも安心なシートヒーターやステアリングヒーターが標準化され、安全運転支援システムも充実しています。

自動ブレーキや全車速対応の追従クルーズコントロール、全方位モニターなどは、軽自動車とは思えないほどの安心感を提供します。

特に都市部での運転や駐車が多いユーザーにとって、これらの機能は心強い存在でしょう。

パワートレインはマイルドハイブリッドを採用し、燃費性能と走行性能のバランスが取れています。2WDと4WDが選べる点も、日本の多様な道路環境を考えると評価できるポイントです。

燃費性能も軽SUVとして優れており、エントリーモデルの「XS 2WD」ではWLTCモードで23.9km／Lを記録するなど、維持費の面でも魅力的です。

価格（消費税込み）は215万9300円から236万3900円と、装備内容を考えれば納得感があるものといえるでしょう。

実際、ネット上でも「見た目がゴツいのに中は広くて驚いた」「軽なのに装備が充実していて安心」「アウトドアにも普段使いにもちょうどいい」「燃費と走りのバランスが良い」「子育て世代には本当に助かる」「4WDが選べるのがありがたい」「軽SUVの中では大人っぽい印象」といった評価が並び、幅広い層に受け入れられている様子がうかがえます。

軽自動車でありながら、ライフスタイルを豊かにしてくれる存在として、今後も軽SUVは進化を続けていくでしょう。

その中で、フレアワゴン タフスタイルは堅実で頼れる選択肢として、確かな存在感を放ち続けそうです。