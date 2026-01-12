フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年1月11日、Xで自身をめぐるコメントに怒りの反論を行った。

小林さんは夫で整体師の國光吟さんとの復縁を機に、22年頃芸名を「國光真耶」に変更。25年11月3日、インスタグラムに「國光真耶に改名していましたが、小林麻耶に戻すことにしました」と投稿し、「再改名」を報告していた。

発端となったのは、國光さんによる「あといまだに頭大丈夫？ とか洗脳解けた系のコメントは、お前が頭大丈夫と思います。だってそんなコメントできるんだから。お前らが洗脳解けてないんだよって感じ」などとする投稿だった。

小林さんはこの投稿を引用し、自身の思いをつづった。

「可哀想に。貴方こそ解けると良いですね。世の中の多数の人が思ってますよ」との返信には、「世の中の多数の人をご存知なんですね。でしたら、世の中の多数が可哀想に。世の中の多数の人の洗脳が解けると良いですね。あなたが可哀想です」と反論した。

投稿を見た人からは、「不快な質問については、無視すればいいよ。ファンたちは麻耶ちゃんの生活の細かなことを見たいだけです」「麻耶ちゃん頑張れ！ 妹思いの優しい姉ちゃんなのは。俺は知ってるで！」など、心配の声が寄せられている。

「これからも負けずに、頑張ります」

小林さんは別の投稿では、夫婦でのこれまでの活動について「ネガティブ、悪い印象操作、事実無根、あまりにも多過ぎる日々でした...」と振り返り、「そんな中でも、一部のメディアや悪い印象操作等に騙されず、洗脳されない方達が、コメントくださったり、声をかけてくださること、有り難かったです」と感謝をつづった。

「応援してくださる方々 自分が見たもの、感じたことしか信じないよと言ってくださる方々 夫婦で頑張っていて本当に凄いわねと褒めてくださる方々 麻耶ちゃんを守る行動、愛が素晴らしいと夫をすごく褒めてくださる方々 麻耶ちゃんを救ってくれて有難うと夫に感謝してくださる方々 どうなるか全て分かった上でどれほどの勇気で発言したかちゃんと伝わっているからねと涙を流しながら言ってくださる方 分かっていたわよと共感してくださる方々...等 改めて、有難うございます」

「これからも負けずに、頑張ります」としている。