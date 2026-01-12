100円はさすがにまずいって！使ってみたら超優秀！専門店レベルの本格手芸グッズ

通販サイトでは400円近いお値段で販売されている手芸グッズが、なんとダイソーで100円で販売されていて腰を抜かしました…！その正体は『グラスメジャー』。グラスファイバーという材質が使われた、丈夫で正確に計測できるメジャーです。細かい部分まで配慮された、使い手に優しい仕様で優秀！とてもおすすめですよ。

商品情報

商品名：グラスメジャー（ホワイト）

価格：￥110（税込）

目盛り：1.5m

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480768403

100円で買えるのが奇跡！まさかのダイソーで『グラスメジャー』を発見

専門店にあるような本格的な手芸グッズも販売されているダイソー。またしてもクオリティの高い商品を発見しました！

今回ご紹介するのは、こちらの『グラスメジャー（ホワイト）』。材質にグラスファイバーが使用されたメジャーです。

価格は110円（税込）です。筆者が購入した店舗では、手芸グッズ売り場に置かれていました。

グラスファイバーのメジャーは、一般的には硬くて丈夫だといわれています。

そのため、伸縮しにくく正確な計測ができるのが特徴です。

耐久性にも優れており、長く使えるのも利点です。

一般的なメジャーと同様に赤字で書かれた面は縦目盛り、黒字で書かれた面は横目盛りになっており、計測するものや向きに合わせて使い分けることができます。

目盛りの印字が濃く、はっきりしているのも高評価ポイント！

とても見やすく、スムーズに計測することができます。

使い手目線の配慮が満載でスムーズに計測できる！

右側の手持ちの普通のメジャーと比べると、左側のグラスメジャーのほうが質感がかなりパキッとしていることがわかります。

普通のメジャーは、使用していくうちにヨレてしまうことがあります。

その点、グラスメジャーは折れやヨレに強い、とてもタフな作りになっています！

端の金具の位置から、目盛りの位置まで余裕があるのが嬉しいポイント！

手持ちの普通のメジャーと比べると見やすさが一目瞭然で、かなり計測がしやすいです。

よく見ると厚さにも違いがありました。

目視だと変わりがなさそうに見えますが、指でつまんでみるとわずかにグラスメジャーのほうが分厚いです。

厚みがある分、端の部分が千切れにくいのもいいなと思いました。

グラスファイバーのメジャーを通販サイトでチェックすると、400円近いお値段で販売されていました。

ダイソーなら本格的な商品を110円で買えるので、かなりお得に感じます！

ダイソーの『グラスメジャー（ホワイト）』が気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。