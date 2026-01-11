◆海外サッカー イングランドFAカップ 3回戦 マクルズフィールド 2-1 クリスタル・パレス（日本時間10日、英・イングランド）

“世界最古のカップ戦”と言われる英・イングランドの「FAカップ」。日本時間11日に3回戦が行われ、大会公式が“史上最大の番狂わせ”と報じた波乱が巻き起こりました。

その一戦は、プレミアリーグ（イングランド1部）で日本代表・鎌田大地選手が所属するクリスタル・パレスと、“アマチュアリーグ”に相当する6部所属のマクルズフィールドが激突した試合。

昨シーズン、この大会で初優勝を果たした“王者”クリスタル・パレス。鎌田選手はケガの影響で欠場しましたが、DFマーク・グエイ選手やMFアダム・ウォートン選手のイングランド代表メンバーなど、多数の主力組が先発に名を連ねました。しかし前半43分に先制点を許すと、後半15分にも追加点を奪われ0-2と追う展開に。後半45分にスペイン代表FWジェレミ・ピノ選手が1点を返しますが、同点には追いつけず1-2で敗戦。6部のマクルズフィールドが前回王者のプレミアクラブを破る“下克上”を果たしました。

衝撃の一戦に、FAカップを主催するThe FA（イングランドサッカー協会）は公式サイトで「素晴らしいマクルズフィールドFCがクリスタル・パレスをエミレーツFAカップ史上最大の番狂わせで破る」と報道。「ノンリーグのチームとして初めてカップ保持者に勝利した。2-1でのマクルズフィールド勝利は熱狂を呼んだ」と伝えました。

また、イギリスの公共放送「BBC」もこの試合結果を報じ、「リーグの順位差という点では、この名誉ある大会の長い歴史の中で最大の驚きだ。ピッチ上の差は明らかでなかったが、マクルズフィールドはこの結果にふさわしい」と歴史的勝者をたたえました。

前回王者を破ったマクルズフィールドは現地2月14日に4回戦を戦います。クリスタル・パレス撃破に続いて、快進撃を見せるか注目です。