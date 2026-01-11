創価大駅伝部がSNSで発表

2、3日に行われた第102回箱根駅伝で総合8位となり、7年連続でシード権を獲得した創価大が10日、Xやインスタグラムで4月に駅伝部に加わる13人を発表。豪華なメンバーに、ファンの期待が高まっている。

創価大は往路8位。復路は6区の小池莉希（3年）が区間記録にあと1秒と迫る56分48秒で区間賞を獲得したが、ここから4区間で大苦戦となった。なんとか総合8位でフィニッシュし、7年連続でシード権を獲得した。

復路から1週間後の10日、4月に駅伝部に入部する13人が発表された。全国高校駅伝の1区（10キロ）で29分7秒の区間6位となった菅野元太（仙台育英）、高校駅伝3区（8.1075キロ）で区間2位の村上遵世（鳥取城北）ら5000メートルの自己ベスト13分台のランナーが6人も加入する。

ネット上の駅伝ファンからは期待の声が続出した。

「創価大のスカウティングが凄すぎる…！」

「歴史を変えられる可能性を秘めたメンバーだと思うので、怪我に気をつけて4年間思いきり楽しんでほしい！」

「期待するなというのが無理です」

「力ある選手がこんなに来てくれたことに感謝！！！ 今後の活躍を期待してます」

「高校駅伝やインターハイで活躍した錚々たるメンバーですね！」「すごいメンバー、そして人数！！」

創価大は2021年大会で総合2位。実力校が豪華な新戦力とともに、悲願の頂点を目指す。



（THE ANSWER編集部）