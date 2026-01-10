今日の運勢は？ ★2026年1月11日（日）12星座占いランキング！ 第1位は蟹座（かに座）！ あなたの順位は何位…!?あなたの順位は何位…!?
2026年1月11日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）1月11日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は蟹座（かに座）！ あなたの星座は何位……？
【1位】蟹座（かに座）
恋愛運が好調です。気になる人がいる場合は、今日の夜にアプローチしてみると良さそうです。趣味が充実する運気なので好きなことに時間を注ぐのも良さそうです。
【2位】蠍座（さそり座）
今日は心が落ち着く時間を過ごせると直感が冴えやすくなりそうです。午前中は瞑想をする時間を持ってみましょう。ラッキーカラーはブルー。
【3位】魚座（うお座）
学びが深まりやすい1日です。今日は読書をしたり、映画をみたり、探究心を大切に過ごせると良い日です。特に海外に関することに目を向けてみると新たな発見がありそうです。
【4位】牡牛座（おうし座）
対人運が好調で、コミュニケーションが活発な運気です。新たな出会いも広がりやすい日なので、出会いを求めている人は積極的に行動をしてみましょう。
【5位】乙女座（おとめ座）
趣味が充実しやすく楽しい1日となりそうです。今日は好きなことにとことん打ち込んだり、心が求めていることを行動に移したりできると良さそうです。
【6位】山羊座（やぎ座）
人付き合いが充実する1日となりそうです。今日は様々な価値観を持った人と出会えそうです。積極的にコミュニケーションを取っていくことを心掛けてみましょう。
【7位】天秤座（てんびん座）
金運が好調です。今日は欲しいものがあれば購入してみると良さそうです。特に欲しいものがない場合はウィンドウショッピングもおすすめです。
【8位】獅子座（しし座）
ゆったりとしたオフの時間を過ごしましょう。今日はのんびりと家で過ごしたり、美味しいものを食べてリフレッシュするのがおすすめです。
【9位】射手座（いて座）
内省がテーマの日です。今日は現状を見直して、思考の整理をしたり、不要に感じるものがあれば手放したりできると良い日です。夜は早めの就寝がおすすめです。
【10位】水瓶座（みずがめ座）
仕事運が好調で調子の良い時ではありますが、頑張りすぎないことが大切な日です。課題や作業をする場合もキリの良いところで区切ったり、周りにサポートを求めるようにしましょう。
【11位】双子座（ふたご座）
生活習慣を見直せると良い日です。最近サボっていたな。と感じることがあれば、少し見直してみましょう。簡単な運動を始めてみたり、改善に向けて一歩を踏み出せると良さそうです。
【12位】牡羊座（おひつじ座）
今日はモヤモヤした感情が出やすい日なので、氏神様にお参りをしたり、心が落ち着く場所へ出掛けてみたりしましょう。ラッキーアイテムはハーブティ。
【今日の一言メッセージ】
今日は心と身体を癒せると良い日です。沢山睡眠を取ったり、心と身体が求めていることに意識を向けてみましょう。
■監修者プロフィール：莉瑠（リル）
占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなどの苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。
