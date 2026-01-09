この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「技彩 WAZAIRO」が「連日全て売り切れ！満席すぎる料理好きオカンと美人娘のおばんざい屋さん！」と題した動画を公開しました。連日満席で、料理はほぼ毎日完売するという人気のおばんざい屋「ジコチュウ」。女将さんが作る、どこか懐かしい家庭料理の数々と、その仕込みの様子を紹介しています。



動画のコンセプトは「おかんが作るご飯」。女将さんは、誰でも作れるような料理でありながら、実家に帰ったらお母さんが出してくれるような、ほっとする味を目指していると語ります。食材は冷凍品を使わず、その日に仕入れたものだけを使用。毎日メニューを変えながら、手際よく調理を進めていきます。動画では、手羽元の唐揚げ、筑前煮、ミートボール、豚しゃぶ梅ぽん酢ねぎサラダ、牛肉のスタミナ焼きなど、カウンターに並ぶ10種類以上のおばんざいが次々と完成していく様子が収められています。



料理の速さも特徴の一つ。女将さんによると、働きながら子育てをしていた経験から、スピードが命になったとのことです。その経験が現在の仕事にも活かされています。カウンターのみの店内は、女将さんを中心に自然と客同士の輪が広がるアットホームな空間。心温まる家庭料理と女将さんの人柄が、多くの人を惹きつけているようです。