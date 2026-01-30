この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

渋谷で6億円の2LDKとは？駅徒歩9分、宅建士も驚愕の超高級低層マンションに潜入

YouTubeチャンネル「内見ゴリラの持ち家ジャパン」が、「【渋谷】2LDK・駅徒歩10分が『６億円』になる街。渋谷区南平台」と題した動画を公開。渋谷駅から徒歩9分という都心の一等地に佇む、約6億円の超高級低層マンションを内見し、その驚くべき価値を解説している。



動画で紹介されたのは、渋谷区南平台に位置する築17年の2LDK、141平米の物件。冒頭で「真の金持ちが住むのは低層マンション」と語られるように、タワーマンションとは異なる落ち着きとプライベート感がこの物件の核となっている。価格は5億9,800万円と発表され、宅建士の南氏も思わず息をのんだ。



室内は、30畳の広々としたLDKを中心に、贅沢な空間が広がる。壁一面に大理石があしらわれ、キッチンにはドイツの高級家電ブランド「Miele（ミーレ）」のビルトインオーブンや自動で開く食洗機、4つ口のガスコンロなど最高級の設備が揃う。また、ホテルのようなダブルボウルの洗面台や、ガラス張りのバスルームも高級感を際立たせている。



この物件の価値は、単なる広さや豪華さだけではない。不動産のプロである南氏は、交通の便が良く、閑静な住宅街である南平台という「場所」の希少性を強調。その価値は計り知れないとし、最終的な評価を「測定不能」と結論付けた。この物件は、都心での静かでプライベートな生活を求める富裕層にとって、価格以上の価値を持つ唯一無二の存在であるといえるだろう。



