±ÊÌî²ê°ê¤¬2Ç¯È¾¤Ö¤ê¡È¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀ¡É¤â´é¤Ä¤¥Û¥Ã¥½¥ê&¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤Ü¤Ã¤Á¡×¡Ä´°Á´Éüµ¢¤Ï¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï!¡×¤ÎÂè1ÏÃ¤¬4Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯4·î¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤ÎÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤È¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤ÈÁ°¸å¤·¤Æ¹ßÈÄ¤·¤¿±ÊÌî²ê°ê¡Ê26¡Ë¤Ï¶»Ãæ¡¢²º¤ä¤«¤Ç¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×ÇòÀÐÀ»¤¬Âç¹¥É¾¡ª 2026Ç¯¤ÎËè½µÆüÍËÆü¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÍ«Ýµ¤ÎÆü¡É¤Ë
¡¡±ÊÌî¤ÎÂåÌò¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿ÇòÀÐÀ»¡Ê27¡Ë¤¬¡¢¡Ô²¿¤Î°ãÏÂ´¶¤â¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¡Õ¤Ê¤É¤È¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤ÎÉ¾²Á¤â¾å¡¹¤Ç¡¢Â¸ºß´¶¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£
¡ÖÇòÀÐ¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃçÌîÂç²ì±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤È¤¤¤¦Ìò¤É¤³¤í¡£¤Î¤Á¤Ë¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯Ìò¤À¤±¤Ë¡¢±ÊÌî¤¬¤³¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò²Ì¤¿¤¹¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤À¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¡×¡ÊÊüÁ÷Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡Åö¤Î±ÊÌî¤ÏºòÇ¯¤ÎÂç¤ß¤½¤«¡¢Ìó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Netflix¤Î¼ç±é±Ç²è¡ÖËÍ¤Î¶¸¤Ã¤¿¥Õ¥§¥ßÈà½÷¡×¤Î»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÔÅÁ¤¨¤¿¤¤¤³¤È¤âÏÃ¤·¤¿¤¤¤³¤È¤âÂô»³¤¢¤ë¤Î¤À¤±¤ì¤É¡Äº£¤â¤Þ¤À¿§¡¹¤ÈÆñ¤·¤¯¤Æ¡£¤¤¤Ä¤«¡¢¤½¤Î»þ¤¬Íè¤¿¤é¡¢»ä¤«¤é²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªÅÁ¤¨¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ô¤É¤¦¤«ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¾ðÊó¤À¤±¤ò¿®¤¸¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Õ¤È°ÕÌ£¿¼¤ÊÊ¸¾Ï¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢±Ç²è¶È³¦´Ø·¸¼Ô¤Î¸«Î©¤Æ¤Ï¸·¤·¤¤¡£
¡Ö¤¢¤¯¤Þ¤Ç²²Â¬¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤¬ÉÔÎÑ¤ò´°Á´ÈÝÄê¤·¤¿·Ð°Þ¤â¤¢¤Ã¤Æ¤«¡¢·ë¶É¡¢±ÊÌî¤ËCM¡¦¹¹ð·ÀÌó¤Ç¤Î°ãÌó¶â¡¦Çå½þ¶â¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯È¯À¸¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤ÎÀâ¤â°ìÉô¤ÇÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¤Îà¤ªµ¤»ý¤ÁÉ½ÌÀá¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤±¤É¡¢¸½¾õ¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤äÂç¼ê±Ç²è²ñ¼Ò¤Ç±ÊÌî¤òÀÑ¶ËÅª¤Ëµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥³¥Ä¥³¥Ä²Ô¤¤¤Ç¿®Íê¤ò¼è¤êÌá¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×
¡¡¤µ¤é¤ËÈ¯ÇäÃæ¤Î¡ÖFLASH¡×¤Ç¤Ï¡¢ÅÔÆâ¤ÇÆ±ºî¤Î»£±Æ¤ËÄ©¤à±ÊÌî¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î»Ñ¤Ï¡¢¤è¤Û¤É¿´Ï«¤¬¤¿¤¿¤Ã¤¿¤«¡¢°ÊÁ°¤Î°õ¾Ý¤è¤ê¤¤¤µ¤µ¤«¥Û¥Ã¥½¥ê¤·¤¿´é¤Ä¤¤À¤¬¡¢Æ±»ï¤Ï¡Ö±ÊÌî¤µ¤ó¤Ï»£±Æ¤Î¹ç´Ö¡¢¶¦±é¼Ô¤È¤Î²ñÏÃ¤Ï¥¼¥í¤Ç¡¢¡È¤Ü¤Ã¤Á¡É¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¶¦±é¼Ô¥¥é¡¼¡É¤â¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÉâ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Netflix¤Ë½Ð±é¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤äCM¤Ç¤ÎÉüµ¢¤Ï¡¢¸½¼ÂÅª¤Ë¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌµÍý¤ÊÏÃ¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥Ð¥é¤ÎÆ»¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢ÇòÀÐ¤ÎÂç²Ï¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤Ï¶»Ãæ¡¢Ê£»¨¤Ê¤Ï¤º¤À¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡2026Ç¯¤ÎËè½µÆüÍËÆü¤Ï¡¢±ÊÌî²ê°ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤Æü¡×¤Î¤Ï¤º¤À¡£´ØÏ¢µ»ö¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡Û¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×ÇòÀÐÀ»¤¬Âç¹¥É¾¡ª 2026Ç¯¤ÎËè½µÆüÍËÆü¤Ï±ÊÌî²ê°ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡ÈÍ«Ýµ¤ÎÆü¡É¤Ë¡Ä¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Î¿´Ãæ¤ò¿ä»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¡£